Кузьменко забросил две шайбы за "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Сиэтл Кракен" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 4:2 (3:1, 0:1, 1:0). У хозяев дубль оформил россиянин Андрей Кузьменко (8-я и 31-я минуты). В составе победителей шайбы забросили Шейн Райт (10, 46), Адам Ларссон (11) и Винс Данн (16).
05 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
07:42 • Андрей Кузьменко
30:27 • Андрей Кузьменко
09:16 • Шейн Райт
(Райан Уинтертон)
10:14 • Адам Ларссон
15:21 • Винс Данн
45:50 • Шейн Райт
У 30-летнего Кузьменко 23 (13+10) очка в 50 играх сезона.
"Сиэтл" с 63 очками идет на третьем месте в таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, где "Лос-Анджелес" (60 очков) располагается на пятой позиции.
Результаты других матчей:
"Даллас" - "Сент-Луис" - 5:4;
"Вегас" - "Ванкувер" - 5:2;
"Калгари" - "Эдмонтон" - 4:3.
Российские нападающие "Сент-Луиса" Павел Бучневич и Алексей Торопченко, а также форварды "Вегаса" Павел Дорофеев и Иван Барбашев отметились заброшенными шайбами. Матвей Гридин из "Калгари" забросил шайбу и сделал ассист, а Василий Подколзин из "Эдмонтона" отметился передачей.