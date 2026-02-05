Кузьменко забросил две шайбы за "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

У 30-летнего Кузьменко 23 (13+10) очка в 50 играх сезона.

"Сиэтл" с 63 очками идет на третьем месте в таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, где "Лос-Анджелес" (60 очков) располагается на пятой позиции.