Рейтинг@Mail.ru
Кузьменко забросил две шайбы за "Лос-Анджелес" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:00 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/kuzmenko-2072368296.html
Кузьменко забросил две шайбы за "Лос-Анджелес" в матче НХЛ
Кузьменко забросил две шайбы за "Лос-Анджелес" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Кузьменко забросил две шайбы за "Лос-Анджелес" в матче НХЛ
"Сиэтл Кракен" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T09:00:00+03:00
2026-02-05T09:00:00+03:00
хоккей
спорт
андрей кузьменко
адам ларссон
винс данн
сиэтл кракен
лос-анджелес кингз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012651419_423:75:2903:1470_1920x0_80_0_0_b304af2d0f68aea7bd2e23b81173d633.jpg
https://ria.ru/20260205/khokkey-2072343472.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012651419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58863b42c1be852835c757ae5c30ac9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей кузьменко, адам ларссон, винс данн, сиэтл кракен, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Кузьменко, Адам Ларссон, Винс Данн, Сиэтл Кракен, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кузьменко забросил две шайбы за "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

Дубль Кузьменко не спас "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ против "Сиэтла"

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Лос-Анджелес"Хоккеисты клуба НХЛ "Лос-Анджелес"
Хоккеисты клуба НХЛ Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Лос-Анджелес"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Сиэтл Кракен" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 4:2 (3:1, 0:1, 1:0). У хозяев дубль оформил россиянин Андрей Кузьменко (8-я и 31-я минуты). В составе победителей шайбы забросили Шейн Райт (10, 46), Адам Ларссон (11) и Винс Данн (16).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
Лос-Анджелес
2 : 4
Сиэтл
07:42 • Андрей Кузьменко
(Брандт Кларк, Кевин Фиала)
30:27 • Андрей Кузьменко
(Адриан Кемпе, Кевин Фиала)
09:16 • Шейн Райт
(Райан Уинтертон)
10:14 • Адам Ларссон
(Чендлер Стивенсон, Фредерик Годро)
15:21 • Винс Данн
(Джаред Маккенн, Чендлер Стивенсон)
45:50 • Шейн Райт
(Фредерик Годро, Каапо Какко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
У 30-летнего Кузьменко 23 (13+10) очка в 50 играх сезона.
"Сиэтл" с 63 очками идет на третьем месте в таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, где "Лос-Анджелес" (60 очков) располагается на пятой позиции.
Результаты других матчей:
"Даллас" - "Сент-Луис" - 5:4;
"Вегас" - "Ванкувер" - 5:2;
"Калгари" - "Эдмонтон" - 4:3.
Российские нападающие "Сент-Луиса" Павел Бучневич и Алексей Торопченко, а также форварды "Вегаса" Павел Дорофеев и Иван Барбашев отметились заброшенными шайбами. Матвей Гридин из "Калгари" забросил шайбу и сделал ассист, а Василий Подколзин из "Эдмонтона" отметился передачей.
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Королевский обмен Панарина! Русский гений отказался от трансфера к Овечкину
Вчера, 01:15
 
ХоккейСпортАндрей КузьменкоАдам ЛарссонВинс ДаннСиэтл КракенЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала