Хоккеист "Динамо" не примет участие в Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Чемпион мира по хоккею в составе сборной Канады Максим Комтуа, выступающий в составе московского "Динамо", не сыграет в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале столичного клуба.
Отмечается, что канадец не сыграет за команду KHL World Stars из-за болезни. Его заменит одноклубник и соотечественник Джордан Уил.
Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на "УГМК-Арене" 7 и 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков "Автомобилиста", "Металлурга", челябинского "Трактора" и уфимского "Салавата Юлаева".
Комтуа 27 лет. В текущем сезоне он сыграл за клуб 49 матчей и набрал 31 (16 голов + 15 передач) очко. 33-летний Уил набрал 41 (11+30) очко в 53 встречах лиги в сезоне.