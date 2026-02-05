Хоккеисты сборной России до 16 лет уступили казахстанцам в Астане

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Хоккеисты сборной России, составленной из игроков до 16 лет, уступили команде Казахстана (до 18 лет) в заключительном матче турнира Eurasia Jastar Cup в Астане.

Встреча закончилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу казахстанских хоккеистов. У хозяев хет-трик оформил Таир Бигаринов (7, 29, 58-я минуты), а также гол забил Егор Кравченко (9). В составе российской команды шайбу забросил Роман Андреев (8).