Хоккей
 
19:50 05.02.2026
Хоккеисты сборной России до 16 лет уступили казахстанцам в Астане
Хоккеисты сборной России, составленной из игроков до 16 лет, уступили команде Казахстана (до 18 лет) в заключительном матче турнира Eurasia Jastar Cup в Астане. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
хоккей
спорт
спорт
Хоккей, Спорт
Хоккеисты сборной России до 16 лет уступили казахстанцам в Астане

Хоккеисты сборной России до 16 лет проиграли казахстанцам на Eurasia Jastar Cup

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШайба
Шайба - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Хоккеисты сборной России, составленной из игроков до 16 лет, уступили команде Казахстана (до 18 лет) в заключительном матче турнира Eurasia Jastar Cup в Астане.
Встреча закончилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу казахстанских хоккеистов. У хозяев хет-трик оформил Таир Бигаринов (7, 29, 58-я минуты), а также гол забил Егор Кравченко (9). В составе российской команды шайбу забросил Роман Андреев (8).
Казахстанцы победили во всех трех матчах и с 6 очками стали победителями турнира. Второе место заняла сборная России U16 (4 очка), третье - сборная Белоруссии U17 (2). Замкнула таблицу женская сборная России, уступившая во всех играх.
Хоккеисты сборной России радуются заброшенной шайбе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Хоккеисты сборной России до 18 лет победили в Кубке Будущего
Вчера, 18:55
 
ХоккейСпорт
 
