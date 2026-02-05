Рейтинг@Mail.ru
Горнолыжник из Австрии разбил лицо в кровь во время тренировки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
23:22 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/khemetsberger-2072578228.html
Горнолыжник из Австрии разбил лицо в кровь во время тренировки на Олимпиаде
Горнолыжник из Австрии разбил лицо в кровь во время тренировки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Горнолыжник из Австрии разбил лицо в кровь во время тренировки на Олимпиаде
Австрийский горнолыжник Даниэль Хеметсбергер разбил лицо в кровь в результате падения во время тренировки по скоростному спуску перед началом Олимпийских игр в... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026
Новости
Спорт
Горнолыжник из Австрии разбил лицо в кровь во время тренировки на Олимпиаде

Горнолыжник Хеметсбергер разбил лицо в кровь во время тренировки на Олимпиаде

© Фото : Соцсети спортсменаДаниэль Хеметсбергер
Даниэль Хеметсбергер - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Австрийский горнолыжник Даниэль Хеметсбергер разбил лицо в кровь в результате падения во время тренировки по скоростному спуску перед началом Олимпийских игр в Италии, сообщает The Sun.
Инцидент произошел в четверг. Во время тренировки Хеметсбергер потерял равновесие и резко свернул в сторону страховочных сеток. При падении австриец врезался в ворота, из-за чего с него слетел шлем. Отмечается, что горнолыжник поднялся на ноги сам, его нос и рот были окровавлены. По некоторым версиям, у Хеметсбергера отсутствовало несколько зубов.
"У меня все относительно хорошо. Слава богу, я не потерял сознание, я все помню. Это хорошо, потому что удар был очень сильным. Я ударился о внешние ворота прямо лицом. Хорошо то, что я все равно не порву правую переднюю крестообразную связку, потому что ее там уже нет", - приводятся слова Хеметсбергера в аккаунте олимпийской команды Австрии в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В субботу пройдут соревнования по скоростному спуску среди мужчин. Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.
Хоккейная шайба, чемпионат мира по хоккею - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Хоккейный матч на Олимпиаде перенесен из-за вируса у финских спортсменок
