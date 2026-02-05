Горнолыжник из Австрии разбил лицо в кровь во время тренировки на Олимпиаде

Инцидент произошел в четверг. Во время тренировки Хеметсбергер потерял равновесие и резко свернул в сторону страховочных сеток. При падении австриец врезался в ворота, из-за чего с него слетел шлем. Отмечается, что горнолыжник поднялся на ноги сам, его нос и рот были окровавлены. По некоторым версиям, у Хеметсбергера отсутствовало несколько зубов.

"У меня все относительно хорошо. Слава богу, я не потерял сознание, я все помню. Это хорошо, потому что удар был очень сильным. Я ударился о внешние ворота прямо лицом. Хорошо то, что я все равно не порву правую переднюю крестообразную связку, потому что ее там уже нет", - приводятся слова Хеметсбергера в аккаунте олимпийской команды Австрии в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).