https://ria.ru/20260205/khemetsberger-2072578228.html
Горнолыжник из Австрии разбил лицо в кровь во время тренировки на Олимпиаде
Горнолыжник из Австрии разбил лицо в кровь во время тренировки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Горнолыжник из Австрии разбил лицо в кровь во время тренировки на Олимпиаде
Австрийский горнолыжник Даниэль Хеметсбергер разбил лицо в кровь в результате падения во время тренировки по скоростному спуску перед началом Олимпийских игр в... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T23:22:00+03:00
2026-02-05T23:22:00+03:00
2026-02-05T23:22:00+03:00
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072578090_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_bc157da989fda903b45011db68eb4cc8.jpg
https://ria.ru/20260205/norovirus-2072502077.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072578090_112:0:895:587_1920x0_80_0_0_c0238e0e8d656717e045e8e20ea82337.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Горнолыжник из Австрии разбил лицо в кровь во время тренировки на Олимпиаде
Горнолыжник Хеметсбергер разбил лицо в кровь во время тренировки на Олимпиаде
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Австрийский горнолыжник Даниэль Хеметсбергер разбил лицо в кровь в результате падения во время тренировки по скоростному спуску перед началом Олимпийских игр в Италии, сообщает The Sun.
Инцидент произошел в четверг. Во время тренировки Хеметсбергер потерял равновесие и резко свернул в сторону страховочных сеток. При падении австриец врезался в ворота, из-за чего с него слетел шлем. Отмечается, что горнолыжник поднялся на ноги сам, его нос и рот были окровавлены. По некоторым версиям, у Хеметсбергера отсутствовало несколько зубов.
"У меня все относительно хорошо. Слава богу, я не потерял сознание, я все помню. Это хорошо, потому что удар был очень сильным. Я ударился о внешние ворота прямо лицом. Хорошо то, что я все равно не порву правую переднюю крестообразную связку, потому что ее там уже нет", - приводятся слова Хеметсбергера в аккаунте олимпийской команды Австрии в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В субботу пройдут соревнования по скоростному спуску среди мужчин. Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.