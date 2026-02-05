Рейтинг@Mail.ru
Флаг России вывесили на трибунах во время матча американок и чешек на ОИ
23:46 05.02.2026
Флаг России вывесили на трибунах во время матча американок и чешек на ОИ
Флаг России вывесили на трибунах во время матча американок и чешек на ОИ
Зрители вывесили на трибунах флаг России во время матча женских сборных США и Чехии по хоккею на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026
Новости
спорт, международная федерация хоккея (iihf)
Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF)
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБолельщик с российским флагом
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зрители вывесили на трибунах флаг России во время матча женских сборных США и Чехии по хоккею на Олимпийских играх в Италии.
В четверг сборная сборная США обыграла команду Чехии со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в первом матче группы A на Олимпийских играх. Российский флаг появился на трибунах в третьем периоде и провисел несколько минут, после чего его убрали.
«
"Наш третий вратарь (Юли Пейшова) заметила российский флаг, она сразу же написала мне. Мы позвонили в Международную федерацию хоккея (IIHF) и добились его снятия. Они отреагировали быстро. Да, нам было неприятно", - приводит слова генерального менеджера сборной Чехии Терезы ​​Садиловой sport.cz.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.
Даниэль Хеметсбергер - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Горнолыжник из Австрии разбил лицо в кровь во время тренировки на Олимпиаде
