ФИФА рассказал, сколько клубы потратили в январское трансферное окно

В женском профессиональном футболе в январское трансферное окно 2026 года был установлен рекорд по расходам на трансферы. Клубы впервые потратили более 10 миллионов долларов, что более чем на 85% превышает показатель января 2025 года. Всего было зарегистрировано более 420 международных трансферов, что почти на 6% меньше, чем годом ранее. Клубы из Англии также стали крупнейшими покупателями в женском футболе, потратив более 5 миллионов долларов США, и оформили наибольшее количество входящих трансферов.