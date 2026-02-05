У Панарина будет мотивация доказать неправоту "Рейнджерс", считает Фетисов

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что у российского форварда Артемия Панарина в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" будет очень высокая мотивация доказать, что руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" допустило ошибку, расставшись с ним.