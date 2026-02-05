Рейтинг@Mail.ru
У Панарина будет мотивация доказать неправоту "Рейнджерс", считает Фетисов - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:52 05.02.2026 (обновлено: 15:15 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/fetisov-2072471515.html
У Панарина будет мотивация доказать неправоту "Рейнджерс", считает Фетисов
У Панарина будет мотивация доказать неправоту "Рейнджерс", считает Фетисов - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
У Панарина будет мотивация доказать неправоту "Рейнджерс", считает Фетисов
Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что у российского форварда Артемия Панарина в команде Национальной хоккейной РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T14:52:00+03:00
2026-02-05T15:15:00+03:00
хоккей
спорт
артемий панарин
вячеслав фетисов
лос-анджелес кингз
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк рейнджерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003323454_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_0a9aa89082d6a5649723abab1a8d8160.jpg
https://ria.ru/20260205/kuzmenko-2072368296.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003323454_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_b468afed805de1bdaf28baaea2170d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артемий панарин, вячеслав фетисов, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Вячеслав Фетисов, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс
У Панарина будет мотивация доказать неправоту "Рейнджерс", считает Фетисов

Фетисов: у Панарина в "Кингз" будет мотивация доказать "Рейнджерс" их неправоту

© Фото : x.com/nyrangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : x.com/nyrangers
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что у российского форварда Артемия Панарина в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" будет очень высокая мотивация доказать, что руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" допустило ошибку, расставшись с ним.
В среду Панарин в результате обмена перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес" и заключил новый контракт с "Кингз" до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон.
«
"У Артемия Панарина есть большой опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. Он не пацан, не молодой парень, он, по разным оценкам, один из лучших игроков в истории "Нью-Йорк Рейнджерс". И (обладатель Кубка Стэнли в составе "рейнджеров") Марк Мессье в свое время это подтвердил. Любой человек, который меняет команду, хочет доказать тем, кто принял такое решение, что они были неправы", - сказал Фетисов.
"И в этом есть хороший мотивационный момент для Панарина. Хочу пожелать Артемию удачи в новой команде", - добавил собеседник агентства.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей. Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах в регулярных чемпионатах. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19+38).
Хоккеисты клуба НХЛ Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Кузьменко забросил две шайбы за "Лос-Анджелес" в матче НХЛ
Вчера, 09:00
 
ХоккейСпортАртемий ПанаринВячеслав ФетисовЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Йорк Рейнджерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала