У Панарина будет мотивация доказать неправоту "Рейнджерс", считает Фетисов

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что у российского форварда Артемия Панарина в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" будет очень высокая мотивация доказать, что руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" допустило ошибку, расставшись с ним.
В среду Панарин в результате обмена перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес" и заключил новый контракт с "Кингз" до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон.
"У Артемия Панарина есть большой опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. Он не пацан, не молодой парень, он, по разным оценкам, один из лучших игроков в истории "Нью-Йорк Рейнджерс". И (обладатель Кубка Стэнли в составе "рейнджеров") Марк Мессье в свое время это подтвердил. Любой человек, который меняет команду, хочет доказать тем, кто принял такое решение, что они были неправы", - сказал Фетисов.
"И в этом есть хороший мотивационный момент для Панарина. Хочу пожелать Артемию удачи в новой команде", - добавил собеседник агентства.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей. Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах в регулярных чемпионатах. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19+38).