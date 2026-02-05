Панарин призван стать лидером "Кингз", считает Фетисов

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что менеджмент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" связывает с приходом нападающего Артемия Панарина надежды на успешное выступление в Кубке Стэнли и видит в нем одного из лидеров команды.