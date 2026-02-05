Рейтинг@Mail.ru
Панарин призван стать лидером "Кингз", считает Фетисов
Хоккей
Хоккей
 
10:50 05.02.2026
Панарин призван стать лидером "Кингз", считает Фетисов
Панарин призван стать лидером "Кингз", считает Фетисов - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Панарин призван стать лидером "Кингз", считает Фетисов
Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что менеджмент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз"... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Панарин призван стать лидером "Кингз", считает Фетисов

Фетисов: с Панариным связаны надежды "Кингз" в Кубке Стэнли

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что менеджмент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" связывает с приходом нападающего Артемия Панарина надежды на успешное выступление в Кубке Стэнли и видит в нем одного из лидеров команды.
В среду Панарин в результате обмена перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес" и заключил новый контракт с "Кингз" до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон.
«
"Артемий, можно сказать, переехал из одной столицы в другую. Обычно такие переходы и происходят на последней стадии регулярного чемпионата НХЛ. Менеджмент "Лос-Анджелес Кингз" рассчитывает на то, что звезда лиги придет в команду, усилит ее игру и вселит надежду на успешное выступление в Кубке Стэнли", - сказал Фетисов.
"Ничего нового в этом переходе нет, это часть профессиональной жизни игрока Национальной хоккейной лиги. Он в статусе звезды в Лос-Анджелесе. А это город интересный и непростой. Будет любопытно следить за тем, как у него все будет складываться", - добавил трехкратный обладатель Кубка Стэнли.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах в регулярных чемпионатах. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19+38).
Хоккеисты клуба НХЛ Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Кузьменко забросил две шайбы за "Лос-Анджелес" в матче НХЛ
Вчера, 09:00
 
Хоккей Спорт Артемий Панарин Нью-Йорк Рейнджерс Лос-Анджелес Кингз Вячеслав Фетисов Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
