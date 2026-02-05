Восемнадцатилетняя гимнастка объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Победительница Игр БРИКС по художественной гимнастике россиянка Диана Чугунихина объявила о завершении профессиональной карьеры.
Чугунихиной 18 лет. Она является победительницей Кубка России 2024 года, а также Игр БРИКС в упражнении с булавами. В марте 2025 года она получила нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG) для выступления в международных соревнованиях.
"К сожалению, иногда все складывается не так, как хочется. Хочу объявить о том, что я завершила свою профессиональную карьеру. Я очень благодарна всем болельщикам и тем, кто меня поддерживал и верил! Благодарю всех тренеров, кто прошел со мной этот нелегкий, но интересный путь, - хореографов, постановщиков и судей, всех врачей, фотографов и девочек, кто был рядом! Особая благодарность Ирине Александровне (Винер) за все, что она для меня сделала! Из мира гимнастики я никуда не ухожу, буду стараться вас радовать появлением на концертах, проведением мастер-классов и участием в сборах", - написала Чугунихина в Telegram-канале.
Чугунихина также является чемпионкой международного турнира Evgeniya Cup (2024), бронзовым призером чемпионата России (2023) в упражнении с лентой, обладательницей пяти золотых медалей "Игр вызова легенд" (2023), серебряным призером финала Кубка Сильнейших (2023), победительницей и призером чемпионата России 2022 года среди юниорок.
