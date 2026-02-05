Восемнадцатилетняя гимнастка объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Победительница Игр БРИКС по художественной гимнастике россиянка Диана Чугунихина объявила о завершении профессиональной карьеры.

Чугунихина также является чемпионкой международного турнира Evgeniya Cup (2024), бронзовым призером чемпионата России (2023) в упражнении с лентой, обладательницей пяти золотых медалей "Игр вызова легенд" (2023), серебряным призером финала Кубка Сильнейших (2023), победительницей и призером чемпионата России 2022 года среди юниорок.