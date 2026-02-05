Рейтинг@Mail.ru
Восемнадцатилетняя гимнастка объявила о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 05.02.2026 (обновлено: 14:11 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/diana-2072457419.html
Восемнадцатилетняя гимнастка объявила о завершении карьеры
Восемнадцатилетняя гимнастка объявила о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Восемнадцатилетняя гимнастка объявила о завершении карьеры
Победительница Игр БРИКС по художественной гимнастике россиянка Диана Чугунихина объявила о завершении профессиональной карьеры. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T14:04:00+03:00
2026-02-05T14:11:00+03:00
спорт
диана чугунихина
художественная гимнастика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989907738_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_2fa35e46aa96c584dc6cb1216b871bea.jpg
https://ria.ru/20251206/gimnastika-2060331346.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989907738_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a47bb284015343478269f47b930834ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, диана чугунихина, художественная гимнастика
Спорт, Диана Чугунихина, Художественная гимнастика
Восемнадцатилетняя гимнастка объявила о завершении карьеры

Восемнадцатилетняя гимнастка Диана Чугунихина завершила карьеру

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиана Чугунихина
Диана Чугунихина - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Диана Чугунихина . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Победительница Игр БРИКС по художественной гимнастике россиянка Диана Чугунихина объявила о завершении профессиональной карьеры.
Чугунихиной 18 лет. Она является победительницей Кубка России 2024 года, а также Игр БРИКС в упражнении с булавами. В марте 2025 года она получила нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG) для выступления в международных соревнованиях.
«
"К сожалению, иногда все складывается не так, как хочется. Хочу объявить о том, что я завершила свою профессиональную карьеру. Я очень благодарна всем болельщикам и тем, кто меня поддерживал и верил! Благодарю всех тренеров, кто прошел со мной этот нелегкий, но интересный путь, - хореографов, постановщиков и судей, всех врачей, фотографов и девочек, кто был рядом! Особая благодарность Ирине Александровне (Винер) за все, что она для меня сделала! Из мира гимнастики я никуда не ухожу, буду стараться вас радовать появлением на концертах, проведением мастер-классов и участием в сборах", - написала Чугунихина в Telegram-канале.
Чугунихина также является чемпионкой международного турнира Evgeniya Cup (2024), бронзовым призером чемпионата России (2023) в упражнении с лентой, обладательницей пяти золотых медалей "Игр вызова легенд" (2023), серебряным призером финала Кубка Сильнейших (2023), победительницей и призером чемпионата России 2022 года среди юниорок.
Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Борисова выиграла многоборье на Кубке России по художественной гимнастике
6 декабря 2025, 17:56
 
СпортДиана ЧугунихинаХудожественная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала