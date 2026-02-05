https://ria.ru/20260205/bendi-2072520922.html
"Водник" сыграл вничью с "Кузбасса" в матче чемпионата России по бенди
"Водник" сыграл вничью с "Кузбасса" в матче чемпионата России по бенди
Кемеровский "Кузбасс" дома сыграл вничью с архангельским "Водником" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Водник" вырвал ничью у "Кузбасса" в матче чемпионата России по бенди в Кемерове