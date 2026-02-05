Рейтинг@Mail.ru
"Водник" сыграл вничью с "Кузбасса" в матче чемпионата России по бенди
17:15 05.02.2026 (обновлено: 17:16 05.02.2026)
"Водник" сыграл вничью с "Кузбасса" в матче чемпионата России по бенди
"Водник" сыграл вничью с "Кузбасса" в матче чемпионата России по бенди
Кемеровский "Кузбасс" дома сыграл вничью с архангельским "Водником" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Водник" сыграл вничью с "Кузбасса" в матче чемпионата России по бенди

"Водник" вырвал ничью у "Кузбасса" в матче чемпионата России по бенди в Кемерове

Хоккей с мячом. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" дома сыграл вничью с архангельским "Водником" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая в четверг прошла в Кемерове, завершилась со счетом 3:3. В составе "Кузбасса", который по ходу встречи вел со счетом 2:0 и 3:1, мячи забросили Янис Бефус (9-я минута), Дмитрий Макаров (38) и Александр Баздырев (65). Ничью "Воднику" принесли Кирилл Орлов (57) и Евгений Дергаев (68 и 85).
"Кузбасс" (41 очко) занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. "Водник" (32) располагается на четвертой позиции.
Результаты других матчей:
"Енисей" (Красноярск) - "Волга" (Ульяновск) - 10:2;
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Динамо" (Москва) - 4:4.
Игроки сборной Швеции - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом
18 января, 21:48
 
Хоккей
 
