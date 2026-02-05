https://ria.ru/20260205/bendi-2072472534.html
"СКА-Нефтяник" продлил победную серию в чемпионате России по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл казанское "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
хоккей
хоккей с мячом
спорт
ска-нефтяник
чемпионат россии по хоккею с мячом
РИА Новости Спорт
Новости
ru-RU
РИА Новости Спорт
хоккей с мячом, спорт, ска-нефтяник, чемпионат россии по хоккею с мячом
"СКА-Нефтяник" продлил победную серию в чемпионате России по бенди до 17 игр