Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Нефтяник" продлил победную серию в чемпионате России по бенди - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:56 05.02.2026 (обновлено: 15:14 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/bendi-2072472534.html
"СКА-Нефтяник" продлил победную серию в чемпионате России по бенди
"СКА-Нефтяник" продлил победную серию в чемпионате России по бенди - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"СКА-Нефтяник" продлил победную серию в чемпионате России по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл казанское "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T14:56:00+03:00
2026-02-05T15:14:00+03:00
хоккей
хоккей с мячом
спорт
ска-нефтяник
чемпионат россии по хоккею с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137718/51/1377185102_0:227:2209:1470_1920x0_80_0_0_d1a00a041da9ef6bdee0f2782b9d8884.jpg
https://ria.ru/20260118/bendi-2068656230.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137718/51/1377185102_0:0:1961:1470_1920x0_80_0_0_c6619ef0ecd30b3ab99b1f3cf7d33c3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
хоккей с мячом, спорт, ска-нефтяник, чемпионат россии по хоккею с мячом
Хоккей, Хоккей с мячом, Спорт, СКА-Нефтяник, Чемпионат России по хоккею с мячом
"СКА-Нефтяник" продлил победную серию в чемпионате России по бенди

"СКА-Нефтяник" продлил победную серию в чемпионате России по бенди до 17 игр

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Хоккей с мячом. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл казанское "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 12:3. У победителей хет-трики оформили Туомас Мяяття (6, 57, 73) и Владимир Каланчин (27, 38, 60), также отличились Юрий Шардаков (8, 56), Алан Джусоев (10), Дмитрий Сидоров (35) и Владислав Кузнецов (85, 89). Голы гостей на счету Игоря Ларионова (14, 82) и Алексея Торгонского (20).
"СКА-Нефтяник" продлил стартовую победную серию в чемпионате до 17 матчей. Команда с 51 очком располагается на первом месте в таблице. Казанское "Динамо" (7 очков) идет на предпоследней, 11-й позиции.
Игроки сборной Швеции - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом
18 января, 21:48
 
ХоккейХоккей с мячомСпортСКА-НефтяникЧемпионат России по хоккею с мячом
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала