"Балтика" обыграла "Челябинск" в товарищеском матче
"Балтика" обыграла "Челябинск" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Балтика" обыграла "Челябинск" в товарищеском матче
Футболисты калининградской "Балтики" обыграли "Челябинск" из Первой лиги в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
турция
белек
