"Балтика" обыграла "Челябинск" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Футбол
 
13:33 05.02.2026
"Балтика" обыграла "Челябинск" в товарищеском матче
"Балтика" обыграла "Челябинск" в товарищеском матче
Футболисты калининградской "Балтики" обыграли "Челябинск" из Первой лиги в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
футбол
спорт
турция
белек
кирилл степанов
стефан ковач
балтика
челябинск
турция
белек
спорт, турция, белек, кирилл степанов, стефан ковач, балтика, челябинск, ордабасы, первая лига, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Турция, Белек, Кирилл Степанов, Стефан Ковач, Балтика, Челябинск, Ордабасы, Первая лига, Российская премьер-лига (РПЛ)
© Фото : Пресс-служба ФК "Балтика"Футболисты "Балтики"
Футболисты Балтики - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Балтика"
Футболисты "Балтики". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Футболисты калининградской "Балтики" обыграли "Челябинск" из Первой лиги в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции.
Встреча, которая прошла в четверг в Белеке, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Стефан Ковач (47-я минута) и Кирилл Степанов (56).
"Балтика" ушла на зимний перерыв на пятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Челябинск" идет на шестой позиции в Первой лиге.
Позднее в четверг футболисты "Балтики" проведут еще один контрольный матч против казахстанской команды "Ордабасы".
Футбол Спорт Турция Белек Кирилл Степанов Стефан Ковач Балтика Челябинск Ордабасы Первая Лига РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
