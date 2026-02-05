Рейтинг@Mail.ru
Главный тренер "Авангарда" пропустит матч с "Автомобилистом"
Хоккей
 
13:30 05.02.2026
Главный тренер "Авангарда" пропустит матч с "Автомобилистом"
Главный тренер "Авангарда" пропустит матч с "Автомобилистом"
Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше не будет руководить командой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
хоккей
спорт
омск
ги буше
авангард
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
омск
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, омск, ги буше, авангард, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Омск, Ги Буше, Авангард, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Главный тренер "Авангарда" пропустит матч с "Автомобилистом"

Главный тренер "Авангарда" Буше пропустит матч КХЛ с "Автомобилистом"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше не будет руководить командой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского "Автомобилиста", сообщается в Telegram-канале клуба.
Встреча пройдет в Омске в четверг и начнется в 16:30 мск. "Авангард" обеспечит себе попадание в плей-офф, если не проиграет "Автомобилисту" в основное время.
"В связи с запланированным отсутствием Ги Буше в Омске, команду на матч с "Автомобилистом" в качестве и.о. главного тренера выведет Дэйв Барр", - говорится в сообщении "Авангарда".
После 51 матча "Авангард" с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ
Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ
Вчера, 13:20
 
Хоккей Спорт Омск Ги Буше Авангард Автомобилист КХЛ 2025-2026
 
