Главный тренер "Авангарда" пропустит матч с "Автомобилистом"
Главный тренер "Авангарда" пропустит матч с "Автомобилистом" - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Главный тренер "Авангарда" пропустит матч с "Автомобилистом"
Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше не будет руководить командой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T13:30:00+03:00
хоккей
спорт
омск
ги буше
авангард
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
омск
