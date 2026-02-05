Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-вратарь и тренер клуба по бенди "СКА-Нефтяник" Андрющенко
11:00 05.02.2026 (обновлено: 11:24 05.02.2026)
Умер экс-вратарь и тренер клуба по бенди "СКА-Нефтяник" Андрющенко
Бывший вратарь и тренер хабаровского клуба по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник" Олег Андрющенко скончался на 49-м году жизни, сообщается на сайте команды. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
спорт, ска-нефтяник, хоккей с мячом
Спорт, СКА-Нефтяник, Хоккей с мячом
© Фото : ХК "СКА-Нефтяник"Олег Андрющенко
Олег Андрющенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : ХК "СКА-Нефтяник"
Олег Андрющенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший вратарь и тренер хабаровского клуба по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник" Олег Андрющенко скончался на 49-м году жизни, сообщается на сайте команды.
Причины смерти бывшего спортсмена и специалиста не называются.
"Хоккейный клуб "СКА-Нефтяник" выражает самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Олега Анатольевича", - говорится в сообщении клуба.
Будучи игроком, Андрющенко дважды выигрывал Кубок России (2002, 2004). В 2005 году "СКА-Нефтяник" с Андрющенко в составе впервые в российской истории завоевал медали чемпионата страны, взяв бронзовые награды по итогу сезона.
После завершения игровой карьеры Андрющенко на протяжении 15 лет работал в качестве тренера по работе с вратарями команд "СКА-Нефтяник" и "СКА-Нефтяник-2". В марте 2021 года был назначен на пост главного тренера основной команды, под его руководством клуб провел шесть матчей в чемпионате, завоевав бронзовые медали лиги.
 
