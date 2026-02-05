Умер экс-вратарь и тренер клуба по бенди "СКА-Нефтяник" Андрющенко

Будучи игроком, Андрющенко дважды выигрывал Кубок России (2002, 2004). В 2005 году "СКА-Нефтяник" с Андрющенко в составе впервые в российской истории завоевал медали чемпионата страны, взяв бронзовые награды по итогу сезона.

После завершения игровой карьеры Андрющенко на протяжении 15 лет работал в качестве тренера по работе с вратарями команд "СКА-Нефтяник" и "СКА-Нефтяник-2". В марте 2021 года был назначен на пост главного тренера основной команды, под его руководством клуб провел шесть матчей в чемпионате, завоевав бронзовые медали лиги.