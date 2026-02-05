https://ria.ru/20260205/akron-2072545370.html
"Акрон" обыграл китайский клуб в товарищеском матче
"Акрон" обыграл китайский клуб в товарищеском матче
"Акрон" обыграл китайский клуб в товарищеском матче
Тольяттинский "Акрон" обыграл китайский "Чжэцзян Профешнл" в товарищеском матче в рамках сборов в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T18:33:00+03:00
2026-02-05T18:33:00+03:00
2026-02-05T18:59:00+03:00
футбол
спорт
оаэ
дубай
акрон
жилсон беншимол
эдгар севикян
акрон (тольятти)
оаэ
дубай
белек
спорт, оаэ, дубай, акрон, жилсон беншимол, эдгар севикян, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл), белек, балтика, ордабасы
Футбол, Спорт, ОАЭ, Дубай, Акрон, Жилсон Беншимол, Эдгар Севикян, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ), Белек, Балтика, Ордабасы
"Акрон" обыграл китайский клуб в товарищеском матче
"Акрон" обыграл китайский "Чжэцзян Профешнл" в товарищеском матче