"Акрон" обыграл китайский клуб в товарищеском матче
18:33 05.02.2026 (обновлено: 18:59 05.02.2026)
"Акрон" обыграл китайский клуб в товарищеском матче
"Акрон" обыграл китайский клуб в товарищеском матче
Тольяттинский "Акрон" обыграл китайский "Чжэцзян Профешнл" в товарищеском матче в рамках сборов в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Акрон" обыграл китайский клуб в товарищеском матче

"Акрон" обыграл китайский "Чжэцзян Профешнл" в товарищеском матче

© Соцсети "Акрона"Футболисты "Акрона"
Футболисты Акрона - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Соцсети "Акрона"
Футболисты "Акрона". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" обыграл китайский "Чжэцзян Профешнл" в товарищеском матче в рамках сборов в ОАЭ.
Встреча прошла в Дубае и завершилась победой российского клуба со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Жилсон Беншимол (38-я и 51-я минуты), еще один мяч на свой счет записал Эдгар Севикян (51).
Ранее в четверг "Акрон" со счетом 7:0 разгромил эмиратский "Юнайтед Спорт".
"Акрон" ушел на зимнюю паузу на девятой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко.
Калининградская "Балтика" на сборах в турецком Белеке сыграла вничью со счетом 0:0 с казахстанским клубом "Ордабасы".
ФИФА рассказал, сколько клубы потратили в январское трансферное окно
