МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала истерикой внесение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в базу "Миротворца".
Персональные данные Инфантино внесли в базу сайта 3 февраля 2026 года. Глава ФИФА в понедельник заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций. "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами".
"Это фантастика! Человек еще ничего не сделал, сказал абстрактные вещи, а тут уже такая реакция. Интересно, что Инфантино предпримет дальше под таким давлением. А это определенно фактор давления на него. И они смотрят, поддастся ли он на это, можно ли на него влиять. Но это не дело", - сказала Журова.
"Федерация тенниса однажды поставила всех на место, что допускает российских спортсменов все это время. Наши пропустили лишь один турнир, после которого Уимблдон тут же оштрафовали. И президента федерации не оскорбляют, не вносят в списки. НХЛ тоже допускает. Никто не возмущается, не жалуется. Что за истерика? Просто удивительно", - добавила она.