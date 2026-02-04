https://ria.ru/20260204/velotrek-2072316931.html
Кирильцев завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку
Россиянин Никита Кирильцев завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Конье (Турция). РИА Новости Спорт, 04.02.2026
