Рейтинг@Mail.ru
Кирильцев завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/velotrek-2072316931.html
Кирильцев завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку
Кирильцев завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Кирильцев завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку
Россиянин Никита Кирильцев завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Конье (Турция). РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T21:26:00+03:00
2026-02-04T21:26:00+03:00
спорт
конья (провинция)
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112321/10/1123211017_0:24:3558:2025_1920x0_80_0_0_e13eee847542beac2900b4bd0dd39270.jpg
https://ria.ru/20260203/gonov-2072043814.html
конья (провинция)
турция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112321/10/1123211017_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_7071e976427f7a14b2e793a14f1a8921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, конья (провинция), турция
Спорт, Конья (провинция), Турция
Кирильцев завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку

Никита Кирильцев завоевал бронзу в спринте на ЧЕ по велотреку в Турции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВелотрек
Велотрек - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Велотрек. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россиянин Никита Кирильцев завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Конье (Турция).
В двух заездах за бронзу Кирильцев одержал победу над Матеушем Рудыком.
Чемпионат Европы в Конье завершится 5 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Лев Гонов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россиянин завоевал золото чемпионата Европы по велотреку
3 февраля, 21:03
 
СпортКонья (провинция)Турция
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетик Бильбао
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Реал Сосьедад
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала