МОСКВА, 4 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Включение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в базу "Миротворца" раскрыло истинное лицо украинской стороны, всю их желчь, ненависть и несостоятельность, на которые вряд ли кто-то в мире обратит внимание, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.