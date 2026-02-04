МОСКВА, 4 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Включение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в базу "Миротворца" раскрыло истинное лицо украинской стороны, всю их желчь, ненависть и несостоятельность, на которые вряд ли кто-то в мире обратит внимание, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Персональные данные Инфантино внесли в базу сайта 3 февраля 2026 года. Глава ФИФА в понедельник заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций. "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами".
"Это пустые сотрясания воздуха, поскольку в сложившейся ситуации все идет к развязке и миру. И здравые умы понимают, что спортсмены пострадали незаслуженно. И тому подтверждение - вердикты, вынесенные Спортивным арбитражным судом (CAS) о том, что отстранение российских спортсменов было незаконным. Что им еще надо, если даже суд это признал? Признание незаконным отстранение других (российских) федераций - это дело времени", - сказал Васильев, комментируя включение Инфантино в базу "Миротворца".
"Всем понятно, что спортсмены здесь ни при чем и они не должны нести ответственности за политические действия. Почему они тогда не тявкают на Израиль, там ведь был откровенный геноцид и просто убивали мирных людей. И те же украинцы, поляки, эстонцы и все остальные не издали ни звука. Они сейчас просто показывают свое истинное лицо, всю свою желчь, ненависть и несостоятельность. Но кто в мире будет на них обращать внимание?" - отметил собеседник агентства.
В публикации сайта, помимо оскорбления Инфантино, присутствуют обвинение в "участии в гуманитарной агрессии против Украины" и напоминание, что в феврале 2019 года главу ФИФА наградили орденом Дружбы. В указе президента России Владимира Путина отмечалось, что уроженец Швейцарии итальянского происхождения получил почетную награду за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, который принимала Россия летом 2018-го.