Рейтинг@Mail.ru
"Показали желчь": Васильев высказался о внесении Инфантино в "Миротворец" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:39 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/vasilev-2072129389.html
"Показали желчь": Васильев высказался о внесении Инфантино в "Миротворец"
"Показали желчь": Васильев высказался о внесении Инфантино в "Миротворец" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Показали желчь": Васильев высказался о внесении Инфантино в "Миротворец"
Включение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в базу "Миротворца" раскрыло истинное лицо украинской стороны, всю их желчь,... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T11:39:00+03:00
2026-02-04T11:39:00+03:00
футбол
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
джанни инфантино
мария захарова
владимир путин
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858274700_0:19:3125:1778_1920x0_80_0_0_623c8e7230af8f3fdbe9e4a47fd641f7.jpg
https://ria.ru/20260203/fifa-2071821907.html
https://ria.ru/20260204/infantino-2072064279.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858274700_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_48c7bc4100f28ce28418dd9e040e525d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, джанни инфантино, мария захарова, владимир путин, международная федерация футбола (фифа), спортивный арбитражный суд (cas), дмитрий васильев
Футбол, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Джанни Инфантино, Мария Захарова, Владимир Путин, Международная федерация футбола (ФИФА), Спортивный арбитражный суд (CAS), Дмитрий Васильев
"Показали желчь": Васильев высказался о внесении Инфантино в "Миротворец"

Васильев: включение Инфантино в базу "Миротворца" показало всю желчь украинцев

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Включение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в базу "Миротворца" раскрыло истинное лицо украинской стороны, всю их желчь, ненависть и несостоятельность, на которые вряд ли кто-то в мире обратит внимание, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Персональные данные Инфантино внесли в базу сайта 3 февраля 2026 года. Глава ФИФА в понедельник заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций. "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами".
Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Дохе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Сибига оскорбил главу ФИФА из-за России
3 февраля, 00:36
"Это пустые сотрясания воздуха, поскольку в сложившейся ситуации все идет к развязке и миру. И здравые умы понимают, что спортсмены пострадали незаслуженно. И тому подтверждение - вердикты, вынесенные Спортивным арбитражным судом (CAS) о том, что отстранение российских спортсменов было незаконным. Что им еще надо, если даже суд это признал? Признание незаконным отстранение других (российских) федераций - это дело времени", - сказал Васильев, комментируя включение Инфантино в базу "Миротворца".
"Всем понятно, что спортсмены здесь ни при чем и они не должны нести ответственности за политические действия. Почему они тогда не тявкают на Израиль, там ведь был откровенный геноцид и просто убивали мирных людей. И те же украинцы, поляки, эстонцы и все остальные не издали ни звука. Они сейчас просто показывают свое истинное лицо, всю свою желчь, ненависть и несостоятельность. Но кто в мире будет на них обращать внимание?" - отметил собеседник агентства.
В публикации сайта, помимо оскорбления Инфантино, присутствуют обвинение в "участии в гуманитарной агрессии против Украины" и напоминание, что в феврале 2019 года главу ФИФА наградили орденом Дружбы. В указе президента России Владимира Путина отмечалось, что уроженец Швейцарии итальянского происхождения получил почетную награду за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, который принимала Россия летом 2018-го.
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Опустились до оскорблений: Украина "отменяет" главу ФИФА за слова о России
Вчера, 00:40
 
ФутболРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДжанни ИнфантиноМария ЗахароваВладимир ПутинМеждународная федерация футбола (ФИФА)Спортивный арбитражный суд (CAS)Дмитрий Васильев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетик Бильбао
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Реал Сосьедад
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала