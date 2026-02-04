Дочь Тутберидзе понесет флаг на Олимпиаде: как мама опять всех переиграла

Этери Тутберидзе известна тренерской результативностью — ее ученики с 2014 года в числе сильнейших фигуристов планеты. А еще она преуспела и как спортивный менеджер — через несколько дней ее дочь Диана будет знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпиады. С одной стороны — это результат трудолюбия и самоотдачи Дианы. С другой — совокупность грамотных решений ее мамы, принятых иногда даже вопреки желанию дочери.

Ссылка для негодных девчонок

Возможно, Этери Георгиевна не стала бы настаивать, будь у Дианы хоть немного шансов на успешную карьеру в одиночном катании. Но их не было — прыжки не шли, нюансы со здоровьем не способствовали координации. А потом Диана еще и резко вытянулась. Модельный рост почти всегда ставит большой красивый крест на карьере одиночницы. Тутберидзе сама прошла через это и оказалась в танцах, благодаря чему в 90-е смогла уехать на заработки в американские ледовые шоу. Ее личностное и профессиональное становление началось именно тогда.

© Фото : Социальные сети Дианы Дэвис Диана Дэвис © Фото : Социальные сети Дианы Дэвис Диана Дэвис

Диана воспринимала танцы на льду как этакую Спарту для негодных девочек — со слезами и на коленях умоляла маму не отдавать ее туда. Но в итоге все же подчинилась. Эта точка стала стартом в последующем пути — в танцах у нее появился реальный шанс продолжать кататься. В одиночном все закончилось бы лет в шестнадцать без каких-либо результатов.

Тренеры, бывает, болезненно воспринимают уход спортсменов в другой штаб. Но если рассматривать карьеру как бизнес-проект, личное всегда будет уступать интересам дела. Если интересы требуют поменять тренера, значит, будем менять до победного. Диана попробовала пять штабов за семь лет.

Скатываться с первым и вторым партнером начала в группе Дениса Самохина, ради союза с Глебом Смолкиным перешла к Светлане Алексеевой и Елене Кустаровой.

Когда встал вопрос, что нужно выделяться среди конкурентов по сборной России, Диана с Глебом уехали к Игорю Шпильбанду — никто, кроме них, тогда не тренировался за океаном.

Но это, если верить Тутберидзе, в первую очередь была инициатива Дианы.

« "Если бы она захотела, она могла бы спокойно жить в Москве рядом с мамой, и я бы все для нее делала. У меня единственный ребенок. Когда Диане исполнилось 16 и она сказала: "Я не вижу здесь тренера, который был бы в нас заинтересован, профессионала, который может научить хорошо кататься и стать настоящим спортсменом", — вот тогда она проявила ту самую настойчивость. Я говорю: "Ну как ты себе это представляешь? Это очень большое расстояние, я по хлопку туда не доеду. Ничем не смогу помочь". Но она проявила характер, как бы я ни пыталась ее переубедить", — сказала Тутберидзе журналу "Мнение редакции может не совпадать".

Согласитесь, в этих словах читается удовлетворение, что их с Дианой амбиции одинаково далеко распространяются.

После 14-го места на дебютной Олимпиаде в 2022 году пара ушла от Шпильбанда к Алексею Килякову и Елене Новак. То есть они остались в США, но сменили пункт управления. Наконец, в 2024 году Дэвис/Смолкин стали представлять монреальскую академию танцев на льду, где на данный момент собраны лучшие тренеры и ведущие спортсмены.

Вряд ли хоть один из этих переходов случился бы без активного участия Тутберидзе. Все они — большой вклад не только в уровень подготовки, творческого осмысления и развития вкуса пары, но и хорошая инвестиция в будущую работу. Все же очень вероятно, что после спорта Глеб и Диана станут тренировать.

В 2022 году Глебу и Диане пришлось пережить несколько неприятных месяцев, когда стало известно, что они не собираются возвращаться в Россию и выступать на внутренних соревнованиях. Тогда каждый их шаг отслеживали СМИ — американский блогер Дэйв Лиз даже удостоился личного трэштока в соцсетях от Тутберидзе за распространение слухов, что пара якобы собирается кататься за сборную США. Пожалуй, ни за кого из учениц Тутберидзе так не вступалась публично, как за Диану, говоря, что фаворитка у нее только одна — ее дочь.

Эскизы для костюмов Дианы делает конкурентка

Американская сборная в результате не случилась, но гражданство они все-таки поменяли — начали выступать за Грузию. Многие тогда говорили: мол, зачем меняют сильную федерацию на страну, которая не имеет серьезных традиций в фигурном катании. Скоро все закончится и наши опять вернутся на международные соревнования.

Но расчет Тутберидзе на дистанции оказался верным. Танцоры из России весь цикл просидели дома и, к сожалению, не получили приглашение на Олимпиаду. А Дэвис/Смолкин будут участвовать в ней уже второй раз, имеют большие шансы на медаль командного турнира, ну и понесут флаг на церемонии открытия. Останься они в России, мы не смогли бы придумать сценарий, при котором это было бы возможно.



Учитывая, что Диане и Глебу всего 23 года и 26 лет, у них впереди как минимум один целый олимпийский цикл. А то и два, если посмотреть на хороший пример — нынешние лидеры американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс едут в Милан за золотом в 33 и 36. Они примелькались судьям и техническим специалистам, их знают зрители. Все та же Чок рисует эскизы для костюмов Дэвис/Смолкина — тусовка их приняла, жизнь удалась.

Пусть жить и тренироваться в Америке и Канаде — очень дорогое занятие, доказано Викторией Синициной/Никитой Кацалаповым и Евгенией Медведевой. Если даже предположить, что какую-то часть тренировочных расходов берет на себя грузинская федерация, большая их часть ложится на плечи родителей спортсменов. Соответственно, на семью Глеба и маму Дианы.