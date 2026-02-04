Свищев не удивился отказу ЕСПЧ рассмотреть жалобу на дискриминацию россиян

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) отказались рассматривать его обращение по поводу дискриминационных действий главы Латвийского олимпийского комитета Раймонда Лаздиньша по отношению к российским спортсменам, и назвал это решение ожидаемым.

Ранее Латвийский олимпийский комитет рекомендовал спортсменам страны избегать любых контактов с атлетами из России Белоруссии . Также предписывается держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением определенных регламентом соревнований.

"Мое обращение в ЕСПЧ не приняли. Суд мотивировал отказ тем, что Россия не входит в ЕСПЧ, поэтому он не может принимать мою жалобу о дискриминации на рассмотрение. Юристы мне говорили, что может быть такая реакция, ведь я жаловался не на российские проблемы, а на международные проблемы. И на то, что по национальному признаку ущемляют интересы наших граждан. В данном случае это сделал президент Олимпийского комитета Латвии", - сказал Свищев

"Поэтому я примерно представлял, что такой ответ может быть. И по факту мы его и получили", - добавил собеседник агентства.