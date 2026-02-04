Рейтинг@Mail.ru
04.02.2026
11:42 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/svischev-2072129887.html
Свищев не удивился отказу ЕСПЧ рассмотреть жалобу на дискриминацию россиян
Свищев не удивился отказу ЕСПЧ рассмотреть жалобу на дискриминацию россиян
Свищев не удивился отказу ЕСПЧ рассмотреть жалобу на дискриминацию россиян
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что в Европейском суде по правам человека... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T11:42:00+03:00
2026-02-04T11:42:00+03:00
спорт
россия
белоруссия
дмитрий свищев
европейский суд по правам человека (еспч)
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
россия
белоруссия
спорт, россия, белоруссия, дмитрий свищев, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Белоруссия, Дмитрий Свищев, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026
Свищев не удивился отказу ЕСПЧ рассмотреть жалобу на дискриминацию россиян

Свищев: ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу на дискриминацию россиян

Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) отказались рассматривать его обращение по поводу дискриминационных действий главы Латвийского олимпийского комитета Раймонда Лаздиньша по отношению к российским спортсменам, и назвал это решение ожидаемым.
Ранее Латвийский олимпийский комитет рекомендовал спортсменам страны избегать любых контактов с атлетами из России и Белоруссии. Также предписывается держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением определенных регламентом соревнований.
"Мое обращение в ЕСПЧ не приняли. Суд мотивировал отказ тем, что Россия не входит в ЕСПЧ, поэтому он не может принимать мою жалобу о дискриминации на рассмотрение. Юристы мне говорили, что может быть такая реакция, ведь я жаловался не на российские проблемы, а на международные проблемы. И на то, что по национальному признаку ущемляют интересы наших граждан. В данном случае это сделал президент Олимпийского комитета Латвии", - сказал Свищев.
"Поэтому я примерно представлял, что такой ответ может быть. И по факту мы его и получили", - добавил собеседник агентства.
Россия с 16 сентября 2022 года перестала быть стороной Европейской конвенции о правах человека.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Будет воздух чище". Васильев о запрете МОК на акции протеста украинцев
Вчера, 10:20
 
