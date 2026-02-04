https://ria.ru/20260204/snup-2072203432.html
Американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в итальянском городе Галларате перед началом зимних Олимпийских игр, сообщается в аккаунте соревнования. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в перед началом Игр
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в итальянском городе Галларате перед началом зимних Олимпийских игр, сообщается в аккаунте соревнования.
В среду проходит 59-й день эстафеты олимпийского огня. В маршрут также вошли итальянские города Бусто-Арсицио, Леньяно, Саронно, Севезо и Дезио. Завершится эстафета в Монце.
Ранее в 2024 году Снуп Догг уже проносил олимпийский огонь во время летней Олимпиады в Париже.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля. Сами Игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.