14:05 04.02.2026 (обновлено: 16:52 04.02.2026)
Самаранча-младшего избрали вице-президентом МОК
© Getty Images / Xinyu CuiХуан Антонио Самаранч - младший
Хуан Антонио Самаранч - младший - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Getty Images / Xinyu Cui
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Испанец Хуан Антонио Самаранч - младший избран вице-президентом Международного олимпийского комитета на четырехлетний срок.
В среду в Милане проходит второй день сессии МОК в преддверии Олимпийских игр. Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.
За Самаранча-младшего, отец которого руководил МОК с 1980 по 2001 год, проголосовало 89 делегатов, против отдано 6 голосов.
Членами исполкома МОК были избраны президент Международного союза конькобежцев (ISU) южнокореец Ким Чжэ Ёль, иранская бадминтонистка Сорайя Агаи Хаджи Ага, президент Международной федерации конного спорта (FEI) бельгиец Ингмар де Вос и чилиец Невен Илич.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
16 января, 08:00
 
