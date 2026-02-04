https://ria.ru/20260204/samaranch-2072198767.html
Самаранча-младшего избрали вице-президентом МОК
Самаранча-младшего избрали вице-президентом МОК - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Самаранча-младшего избрали вице-президентом МОК
Испанец Хуан Антонио Самаранч - младший избран вице-президентом Международного олимпийского комитета на четырехлетний срок. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T14:05:00+03:00
2026-02-04T14:05:00+03:00
2026-02-04T16:52:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006259818_0:84:3001:1772_1920x0_80_0_0_d930b16e2d50f0e39ba08dcc43d1f94e.jpg
https://ria.ru/20260116/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006259818_128:0:2795:2000_1920x0_80_0_0_7c3120c9156fe4b5791cdb71d7e903bf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный олимпийский комитет (мок)
Международный олимпийский комитет (МОК)
Самаранча-младшего избрали вице-президентом МОК
Самаранча-младшего избрали вице-президентом Международного олимпийского комитета
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Испанец Хуан Антонио Самаранч - младший избран вице-президентом Международного олимпийского комитета на четырехлетний срок.
В среду в Милане проходит второй день сессии МОК в преддверии Олимпийских игр. Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.
За Самаранча-младшего, отец которого руководил МОК с 1980 по 2001 год, проголосовало 89 делегатов, против отдано 6 голосов.
Членами исполкома МОК были избраны президент Международного союза конькобежцев (ISU) южнокореец Ким Чжэ Ёль, иранская бадминтонистка Сорайя Агаи Хаджи Ага, президент Международной федерации конного спорта (FEI) бельгиец Ингмар де Вос и чилиец Невен Илич.