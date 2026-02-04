Рейтинг@Mail.ru
"Ростов" разгромил армянский "Ноа" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:13 04.02.2026
"Ростов" разгромил армянский "Ноа" в товарищеском матче
"Ростов" разгромил армянский "Ноа" в товарищеском матче
Клуб Российской футбольной лиги (РПЛ) "Ростов" нанес поражение ереванскому "Ноа" в товарищеском матче в рамках сборов в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
футбол
спорт
оаэ
тимур сулейманов
хорен байрамян
даниил шанталий
ростов
российская премьер-лига (рпл)
спорт, оаэ, тимур сулейманов, хорен байрамян, даниил шанталий, ростов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, ОАЭ, Тимур Сулейманов, Хорен Байрамян, Даниил Шанталий, Ростов, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Ростов" разгромил армянский "Ноа" в товарищеском матче

Футболисты "Ростова" победили армянский "Ноа" в товарищеском матче в ОАЭ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Клуб Российской футбольной лиги (РПЛ) "Ростов" нанес поражение ереванскому "Ноа" в товарищеском матче в рамках сборов в ОАЭ.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ростовчан. Мячи забили Тимур Сулейманов (20-я минута), Хорен Байрамян (70) и Даниил Шанталий (80).
"Ростов" ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице РПЛ, набрав 21 очко. 7 февраля российская команда проведет товарищескую встречу с китайским "Циндао Вест Кост".
"Интер" оштрафовали за бросок петарды во вратаря "Кремонезе"
