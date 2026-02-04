"Ростов" разгромил армянский "Ноа" в товарищеском матче

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Клуб Российской футбольной лиги (РПЛ) "Ростов" нанес поражение ереванскому "Ноа" в товарищеском матче в рамках сборов в ОАЭ.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ростовчан. Мячи забили Тимур Сулейманов (20-я минута), Хорен Байрамян (70) и Даниил Шанталий (80).