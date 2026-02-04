https://ria.ru/20260204/petrosyan-2072098544.html
Тутберидзе рассказала о состоянии Петросян перед Олимпиадой
Тутберидзе рассказала о состоянии Петросян перед Олимпиадой
Тутберидзе рассказала о состоянии Петросян перед Олимпиадой
Тутберидзе заявила, что 5 января состояние здоровья Петросян резко ухудшилось
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что физическое состояние ее ученицы Аделии Петросян ухудшилось за месяц до старта Олимпийских игр 2026 года в Италии.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр пройдет 6 февраля. Фигуристки выступят с короткими программами 17 февраля.
«
"Она вышла после Нового года. 2, 3, 4 января прямо здорово прыгала и собирала уже контент из трех ультра-си. Мы немножко переставили их местами, и ей стало проще. Но пятого числа она вышла на утреннюю тренировку - и все заболело. Ничего не помогает. Все, она говорит, что не может и у нее сковывает движения, все болит", - заявила Тутберидзе в интервью для "Окко".
В межсезонье Петросян, владевшая четверными прыжками и тройным акселем, перенесла серьезную травму, однако успела подготовиться к отборочному турниру к Олимпийским играм 2026 года и выиграла его. Фигуристка элементов ультра-си на квалификационных олимпийских соревнованиях не исполняла.