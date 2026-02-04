Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе рассказала о состоянии Петросян перед Олимпиадой
Фигурное катание
Фигурное катание
 
09:28 04.02.2026 (обновлено: 09:56 04.02.2026)
Тутберидзе рассказала о состоянии Петросян перед Олимпиадой
Тутберидзе рассказала о состоянии Петросян перед Олимпиадой - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Тутберидзе рассказала о состоянии Петросян перед Олимпиадой
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что физическое состояние ее ученицы Аделии Петросян ухудшилось за месяц до старта... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
этери тутберидзе
зимние олимпийские игры 2026
https://ria.ru/20260201/siharulidze-2071566311.html
спорт, аделия петросян, этери тутберидзе, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Этери Тутберидзе, Зимние Олимпийские игры 2026
Тутберидзе рассказала о состоянии Петросян перед Олимпиадой

Тутберидзе заявила, что 5 января состояние здоровья Петросян резко ухудшилось

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что физическое состояние ее ученицы Аделии Петросян ухудшилось за месяц до старта Олимпийских игр 2026 года в Италии.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр пройдет 6 февраля. Фигуристки выступят с короткими программами 17 февраля.
«
"Она вышла после Нового года. 2, 3, 4 января прямо здорово прыгала и собирала уже контент из трех ультра-си. Мы немножко переставили их местами, и ей стало проще. Но пятого числа она вышла на утреннюю тренировку - и все заболело. Ничего не помогает. Все, она говорит, что не может и у нее сковывает движения, все болит", - заявила Тутберидзе в интервью для "Окко".
В межсезонье Петросян, владевшая четверными прыжками и тройным акселем, перенесла серьезную травму, однако успела подготовиться к отборочному турниру к Олимпийским играм 2026 года и выиграла его. Фигуристка элементов ультра-си на квалификационных олимпийских соревнованиях не исполняла.
Фигурное катание
 
