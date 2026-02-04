Тутберидзе рассказала о состоянии Петросян перед Олимпиадой

«

"Она вышла после Нового года. 2, 3, 4 января прямо здорово прыгала и собирала уже контент из трех ультра-си. Мы немножко переставили их местами, и ей стало проще. Но пятого числа она вышла на утреннюю тренировку - и все заболело. Ничего не помогает. Все, она говорит, что не может и у нее сковывает движения, все болит", - заявила Тутберидзе в интервью для "Окко".