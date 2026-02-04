Рейтинг@Mail.ru
ПАОК Оздоева стал ближе к выходу в финал Кубка Греции - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Футбол
 
23:58 04.02.2026 (обновлено: 00:59 05.02.2026)
ПАОК Оздоева стал ближе к выходу в финал Кубка Греции
ПАОК одержал победу над "Панатинаикосом" в первом матче полуфинала Кубка Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ПАОК одержал победу над "Панатинаикосом" в первом матче полуфинала Кубка Греции по футболу.
Встреча в Афинах завершилась победой гостей со счетом 1:0. Пенальти на 66-й минуте реализовал Йоргос Якумакис.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел на поле весь матч. Встреча стала первой для клуба из Салоников после ухода нападающего Федора Чалова в турецкий "Кайсериспор" на правах аренды до июня.
Ответная встреча состоится в Салониках 11 февраля.
