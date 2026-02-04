https://ria.ru/20260204/paok-2072337707.html
ПАОК Оздоева стал ближе к выходу в финал Кубка Греции
ПАОК одержал победу над "Панатинаикосом" в первом матче полуфинала Кубка Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-04T23:58:00+03:00
