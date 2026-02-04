https://ria.ru/20260204/olimpiada-2072320585.html
Первые соревнования на Олимпиаде были прерваны из-за отключения света
Первые соревнования на Олимпиаде были прерваны из-за отключения света - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Первые соревнования на Олимпиаде были прерваны из-за отключения света
Соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии были прерваны из-за проблем с освещением. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-04T21:50:00+03:00
2026-02-04T21:50:00+03:00
2026-02-05T00:22:00+03:00
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии были прерваны из-за проблем с освещением.
Первые соревнования на зимних Играх стартовали в среду с матчей смешанных пар в групповом этапе. Спустя некоторое время после начала встреч на арене возникли перебои с освещением, из-за чего игры были приостановлены. Перерыв продолжался около пяти минут.
Турнир по керлингу проходит на стадионе в Кортина-д'Ампеццо, построенном в 1954 году к Олимпиаде-1956.
Официальное открытие Игр пройдет в пятницу, 6 февраля. Российские керлингисты не были допущены к соревнованиям.