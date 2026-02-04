Рейтинг@Mail.ru
Первые соревнования на Олимпиаде были прерваны из-за отключения света - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 04.02.2026 (обновлено: 00:22 05.02.2026)
https://ria.ru/20260204/olimpiada-2072320585.html
Первые соревнования на Олимпиаде были прерваны из-за отключения света
Первые соревнования на Олимпиаде были прерваны из-за отключения света - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Первые соревнования на Олимпиаде были прерваны из-за отключения света
Соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии были прерваны из-за проблем с освещением. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-04T21:50:00+03:00
2026-02-05T00:22:00+03:00
спорт
италия
кортина-д'ампеццо
керлинг
зимние олимпийские игры 2026
милан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072322178_0:195:3072:1922_1920x0_80_0_0_18770f91819449eec8e75c5e989b19a6.jpg
https://ria.ru/20260204/tseremoniya-2072302815.html
италия
кортина-д'ампеццо
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072322178_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_6895002944c7e49971b4398c6b29fac3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, кортина-д'ампеццо, керлинг, зимние олимпийские игры 2026, милан
Спорт, Италия, Кортина-д'Ампеццо, Керлинг, Зимние Олимпийские игры 2026, Милан
Первые соревнования на Олимпиаде были прерваны из-за отключения света

На зимних Олимпийских играх в Италии состоялись первые соревнования

© Carmen Mandato Соревнования по керлингу на стадионе в Кортина-д'Ампеццо на Олимпийских играх 2026 года
Соревнования по керлингу на стадионе в Кортина-д'Ампеццо на Олимпийских играх 2026 года - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Carmen Mandato
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии были прерваны из-за проблем с освещением.
Первые соревнования на зимних Играх стартовали в среду с матчей смешанных пар в групповом этапе. Спустя некоторое время после начала встреч на арене возникли перебои с освещением, из-за чего игры были приостановлены. Перерыв продолжался около пяти минут.
Турнир по керлингу проходит на стадионе в Кортина-д'Ампеццо, построенном в 1954 году к Олимпиаде-1956.
Официальное открытие Игр пройдет в пятницу, 6 февраля. Российские керлингисты не были допущены к соревнованиям.
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
На открытие Игр до сих пор не реализовали все билеты из-за низкого спроса
Вчера, 19:24
 
СпортИталияКортина-д'АмпеццоКерлингЗимние Олимпийские игры 2026Милан
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетик Бильбао
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Реал Сосьедад
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала