Первые соревнования на Олимпиаде были прерваны из-за отключения света

© Carmen Mandato Соревнования по керлингу на стадионе в Кортина-д'Ампеццо на Олимпийских играх 2026 года

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии были прерваны из-за проблем с освещением.

Первые соревнования на зимних Играх стартовали в среду с матчей смешанных пар в групповом этапе. Спустя некоторое время после начала встреч на арене возникли перебои с освещением, из-за чего игры были приостановлены. Перерыв продолжался около пяти минут.

Турнир по керлингу проходит на стадионе в Кортина-д'Ампеццо, построенном в 1954 году к Олимпиаде-1956.