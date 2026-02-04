Рейтинг@Mail.ru
На Олимпиаде спортсменам бесплатно выдадут памперсы
11:53 04.02.2026 (обновлено: 12:28 04.02.2026)
На Олимпиаде спортсменам бесплатно выдадут памперсы
2026
Италия, Милан, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
На Олимпиаде спортсменам бесплатно выдадут памперсы

Спортсмены с детьми получат бесплатный набор памперсов на Олимпиаде

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эмма Терхо сообщила, что атлеты, у которых есть дети, получат бесплатный набор памперсов на Олимпиаде в Италии.
В среду в Милане проходит второй день сессии МОК в преддверии Олимпийских игр.
"Спортсмены получат смартфоны ограниченной коллекции, сертификат на 500 долларов на жилье, а если у них есть маленькие дети, то им выдадут бесплатный набор памперсов", - рассказала Терхо.
Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Тутберидзе рассказала о состоянии Петросян перед Олимпиадой
