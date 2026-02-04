https://ria.ru/20260204/olimpiada-2072133520.html
На Олимпиаде спортсменам бесплатно выдадут памперсы
Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эмма Терхо сообщила, что атлеты, у которых есть дети, получат бесплатный набор памперсов... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T11:53:00+03:00
2026-02-04T11:53:00+03:00
2026-02-04T12:28:00+03:00
италия
милан
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
италия
милан
Италия, Милан, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
