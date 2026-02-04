Рейтинг@Mail.ru
Модель OnlyFans отстранили за нарушение антидопинговых правил - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
21:01 04.02.2026 (обновлено: 21:04 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/nyuman-2072313637.html
Модель OnlyFans отстранили за нарушение антидопинговых правил
спорт, париж, легкая атлетика, допинг
Модель OnlyFans отстранили за нарушение антидопинговых правил

© Фото : Соцсети НьюманАлиша Ньюман
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) временно отстранил бронзовую медалистку Олимпиады-2024 канадскую прыгунью с шестом Алишу Ньюман за нарушение правил предоставления информации о местонахождении, сообщается на сайте организации.
Наказание вступило в силу 3 февраля. Временное отстранение запрещает участие легкоатлетки во всех соревнованиях до окончательного решения по итогам слушаний в соответствии с антидопинговыми правилами.
Ньюман 31 год. Канадка участвовала в Олимпиадах 2016 и 2020 годов и завоевала бронзу на Играх 2024 года в Париже. Ранее она становилась победительницей Игр Содружества 2018 года и бронзовым призером соревнований (2014).
Легкоатлетка нередко входила в топ самых сексуальных спортсменок планеты. Она является моделью OnlyFans — онлайн-платформы, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых.
