Рейтинг@Mail.ru
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:20 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/norovirus-2072250407.html
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом Олимпийских игр
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом Олимпийских игр
Четыре хоккеистки сборной Финляндии заболели норовирусной инфекцией перед стартом Олимпийских игр в Италии, сообщает Iltalehti. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T16:20:00+03:00
2026-02-04T16:20:00+03:00
хоккей
финляндия
италия
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
https://ria.ru/20260203/linds-2072024380.html
финляндия
италия
канада
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
финляндия, италия, канада
Хоккей, Финляндия, Италия, Канада
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом Олимпийских игр

Четыре aинские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом Олимпийских игр

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Четыре хоккеистки сборной Финляндии заболели норовирусной инфекцией перед стартом Олимпийских игр в Италии, сообщает Iltalehti.
Сообщается, что вспышка заболевания была зафиксирована во вторник вечером. В результате запланированные на среду тренировки и встречи команды с прессой были отменены. Заболевшие и их соседи по комнате изолированы в своих комнатах в Олимпийской деревне, а все командные объекты, в том числе на ледовой арене, дезинфицируются для предотвращения распространения болезни.
"Самое главное, что состояние пострадавших взято под контроль. Норовирус представляет собой проблему в том смысле, что его источник обычно трудно отследить. Он может передаваться через пищу, поверхности или воздух", — сказала врач команды Маарит Валтонен.
Женская сборная Финляндии по хоккею проведет свой первый матч на Олимпийских играх против команды Канады в четверг. Также на групповом этапе им предстоит встретиться со сборными США, Чехии и Швейцарии.
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вонн заявила, что примет участие в Олимпиаде, несмотря на травму
3 февраля, 18:58
 
ХоккейФинляндияИталияКанада
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетик Бильбао
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Реал Сосьедад
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала