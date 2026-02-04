Финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом Олимпийских игр

Сообщается, что вспышка заболевания была зафиксирована во вторник вечером. В результате запланированные на среду тренировки и встречи команды с прессой были отменены. Заболевшие и их соседи по комнате изолированы в своих комнатах в Олимпийской деревне, а все командные объекты, в том числе на ледовой арене, дезинфицируются для предотвращения распространения болезни.