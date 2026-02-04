https://ria.ru/20260204/norovirus-2072250407.html
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом Олимпийских игр
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом Олимпийских игр
Четыре хоккеистки сборной Финляндии заболели норовирусной инфекцией перед стартом Олимпийских игр в Италии, сообщает Iltalehti. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Четыре хоккеистки сборной Финляндии заболели норовирусной инфекцией перед стартом Олимпийских игр в Италии, сообщает Iltalehti.
Сообщается, что вспышка заболевания была зафиксирована во вторник вечером. В результате запланированные на среду тренировки и встречи команды с прессой были отменены. Заболевшие и их соседи по комнате изолированы в своих комнатах в Олимпийской деревне, а все командные объекты, в том числе на ледовой арене, дезинфицируются для предотвращения распространения болезни.
"Самое главное, что состояние пострадавших взято под контроль. Норовирус представляет собой проблему в том смысле, что его источник обычно трудно отследить. Он может передаваться через пищу, поверхности или воздух", — сказала врач команды Маарит Валтонен.
Женская сборная Финляндии
по хоккею проведет свой первый матч на Олимпийских играх против команды Канады
в четверг. Также на групповом этапе им предстоит встретиться со сборными США
, Чехии
и Швейцарии
.