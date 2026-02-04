"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 4:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Герман Точилкин (18-я минута), Никита Попугаев (23), Булат Шафигуллин (28), Евгений Митякин (29) и Дамир Жафяров (37). У хозяев отличились Алексей Яковлев (9) и Чейз Приски (43).
04 февраля 2026 • начало в 15:30
Завершен
08:32 • Алексей Яковлев
(Иван Климович)
02:15 • Чейз Приски
(Anton Kosolapov, Тэйлор Бек)
17:43 • Герман Точилкин
(Федор Крощинский, Данила Квартальнов)
02:16 • Никита Попугаев
07:44 • Булат Шафигуллин
(Luka Profaca, Никита Хлыстов)
08:01 • Евгений Митяйкин
(Дамир Жафяров, Андрей Белозеров)
16:29 • Дамир Жафяров
(Андрей Белозеров, Александр Дергачев)
"Нефтехимик" с 59 очками идет на пятом месте в таблице Восточной конференции, где "Сибирь" (51 очко) располагается на восьмой позиции.
В следующем матче нижнекамская команда 10 февраля примет петербургский СКА, а новосибирцы в тот же день встретятся дома с "Сочи".
