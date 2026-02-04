Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Хоккей
 
17:53 04.02.2026 (обновлено: 18:08 04.02.2026)
"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.02.2026
хоккей
булат шафигуллин
дамир жафяров
алексей яковлев
нефтехимик
сибирь
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
Новости
булат шафигуллин, дамир жафяров, алексей яковлев, нефтехимик, сибирь, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Булат Шафигуллин, Дамир Жафяров, Алексей Яковлев, Нефтехимик, Сибирь, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ

"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика"
Хоккеисты нижнекамского Нефтехимика
Хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика". Архивное фото
Хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика". Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 4:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Герман Точилкин (18-я минута), Никита Попугаев (23), Булат Шафигуллин (28), Евгений Митякин (29) и Дамир Жафяров (37). У хозяев отличились Алексей Яковлев (9) и Чейз Приски (43).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 февраля 2026 • начало в 15:30
Завершен
Сибирь
2 : 5
Нефтехимик
08:32 • Алексей Яковлев
(Иван Климович)
02:15 • Чейз Приски
(Anton Kosolapov, Тэйлор Бек)
17:43 • Герман Точилкин
(Федор Крощинский, Данила Квартальнов)
02:16 • Никита Попугаев
(Никита Хлыстов, Данила Квартальнов)
07:44 • Булат Шафигуллин
(Luka Profaca, Никита Хлыстов)
08:01 • Евгений Митяйкин
(Дамир Жафяров, Андрей Белозеров)
16:29 • Дамир Жафяров
(Андрей Белозеров, Александр Дергачев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нефтехимик" с 59 очками идет на пятом месте в таблице Восточной конференции, где "Сибирь" (51 очко) располагается на восьмой позиции.
В следующем матче нижнекамская команда 10 февраля примет петербургский СКА, а новосибирцы в тот же день встретятся дома с "Сочи".
СКА прервал серию из семи поражений в КХЛ
3 февраля, 22:03
СКА прервал серию из семи поражений в КХЛ
3 февраля, 22:03
 
Хоккей, Булат Шафигуллин, Дамир Жафяров, Алексей Яковлев, Нефтехимик, Сибирь, СКА (Санкт-Петербург), КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
