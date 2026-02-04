Рейтинг@Mail.ru
12:17 04.02.2026
Швейцария ведет привилегированный диалог с МОК о проведении Игр-2038
Швейцария ведет привилегированный диалог с МОК о проведении Игр-2038
2026
спорт, швейцария, международный олимпийский комитет (мок), олимпийские игры
Спорт, Швейцария, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийские игры
Штосс: Швейцария - единственная страна, заинтересованная в проведении Игр-2038

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по выбору хозяев зимних Игр Карл Штосс заявил, что Швейцария ведет привилегированный диалог с МОК о проведении зимних Игр 2038 года.
В среду в Милане проходит второй день сессии МОК в преддверии Олимпийских игр. Швейцария пока не получила право проводить зимние Олимпийские игры 2038 года. Если страна выполнит требования МОК, ей может быть присуждено право провести у себя соревнования без конкурса с участием других стран. В последний раз Швейцария проводила Олимпийские игры в 1948 году.
"Швейцария-2038 ведет привилегированный диалог с МОК как единственная сторона, заинтересованная в проведении зимней Олимпиады. Этот диалог может перерасти в целевой диалог и выбор столицы Олимпиады. Если все требования по формализации политической поддержки будут соблюдены, это может произойти в декабре 2026 года на исполкоме МОК. Если этого не произойдет до конца 2027 года, МОК откроет возможность выразить интерес в этих Играх для других кандидатов", - сказал Штосс.
По его словам, церемонию открытия планируется провести в Лозанне, закрытия - в Берне.
Президент России Владимир Путин во время церемонии фотографирования с российскими призерами XXII зимних Олимпийских игр в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Во время сессии МОК показали кадры с Олимпиады в Сочи
Спорт Швейцария Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпийские игры
 
