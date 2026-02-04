Швейцария ведет привилегированный диалог с МОК о проведении Игр-2038

«

"Швейцария-2038 ведет привилегированный диалог с МОК как единственная сторона, заинтересованная в проведении зимней Олимпиады. Этот диалог может перерасти в целевой диалог и выбор столицы Олимпиады. Если все требования по формализации политической поддержки будут соблюдены, это может произойти в декабре 2026 года на исполкоме МОК. Если этого не произойдет до конца 2027 года, МОК откроет возможность выразить интерес в этих Играх для других кандидатов", - сказал Штосс.