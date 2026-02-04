Рейтинг@Mail.ru
Мэйуэзер подал иск против Showtime на сотни миллионов долларов, пишут СМИ
11:42 04.02.2026
Мэйуэзер подал иск против Showtime на сотни миллионов долларов, пишут СМИ
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер подал иск против телеканала Showtime на сотни миллионов долларов, сообщает TMZ. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Мэйуэзер подал иск против Showtime на сотни миллионов долларов, пишут СМИ

© Соцсети боксераФлойд Мэйуэзер-младший
© Соцсети боксера
Флойд Мэйуэзер-младший. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер подал иск против телеканала Showtime на сотни миллионов долларов, сообщает TMZ.
По данным источника, Мэйуэзер подал иск в суд в Калифорнии с целью вернуть незаконно присвоенные 340 млн долларов плюс получить компенсацию ущерба, причиненного в результате длительной и сложной схемы финансового мошенничества, предположительно совершенной его давним советником Элом Хэймоном при содействии бывшего президента Showtime Sports Стивена Эспинозы.
Среди обвинений - пособничество и подстрекательство к нарушению фидуциарных обязанностей, сговор с целью совершения мошенничества и незаконное присвоение средств.
"Флойд - один из самых популярных боксеров по количеству платных трансляций. Он принес Showtime сотни миллионов долларов дохода. Теперь мистер Мэйуэзер переносит эту борьбу в суд, чтобы вернуть то, что он по праву заслужил. Завершив карьеру непобежденным с результатом 50-0, мистер Мэйуэзер будет бороться до конца в суде так же, как и на ринге", - сказал адвокат боксера Бобби Самини.
Мэйуэзеру 48 лет, американец остается непобежденным боксером, в 50 боях на его счету 50 побед (27 нокаутом). В активе спортсмена бронзовая медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории до 57 кг.
