Мэйуэзер подал иск против Showtime на сотни миллионов долларов, пишут СМИ

"Флойд - один из самых популярных боксеров по количеству платных трансляций. Он принес Showtime сотни миллионов долларов дохода. Теперь мистер Мэйуэзер переносит эту борьбу в суд, чтобы вернуть то, что он по праву заслужил. Завершив карьеру непобежденным с результатом 50-0, мистер Мэйуэзер будет бороться до конца в суде так же, как и на ринге", - сказал адвокат боксера Бобби Самини.