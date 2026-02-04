https://ria.ru/20260204/meyuezer-2072130044.html
Мэйуэзер подал иск против Showtime на сотни миллионов долларов, пишут СМИ
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер подал иск против телеканала Showtime на сотни миллионов долларов, сообщает TMZ. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер подал иск против телеканала Showtime на сотни миллионов долларов, сообщает TMZ
.
По данным источника, Мэйуэзер подал иск в суд в Калифорнии
с целью вернуть незаконно присвоенные 340 млн долларов плюс получить компенсацию ущерба, причиненного в результате длительной и сложной схемы финансового мошенничества, предположительно совершенной его давним советником Элом Хэймоном при содействии бывшего президента Showtime Sports Стивена Эспинозы.
Среди обвинений - пособничество и подстрекательство к нарушению фидуциарных обязанностей, сговор с целью совершения мошенничества и незаконное присвоение средств.
"Флойд - один из самых популярных боксеров по количеству платных трансляций. Он принес Showtime сотни миллионов долларов дохода. Теперь мистер Мэйуэзер переносит эту борьбу в суд, чтобы вернуть то, что он по праву заслужил. Завершив карьеру непобежденным с результатом 50-0, мистер Мэйуэзер будет бороться до конца в суде так же, как и на ринге", - сказал адвокат боксера Бобби Самини.
Мэйуэзеру 48 лет, американец остается непобежденным боксером, в 50 боях на его счету 50 побед (27 нокаутом). В активе спортсмена бронзовая медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории до 57 кг.