Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T10:28:00+03:00
хоккей
спорт
никита кучеров
бо хорват
сет джарвис
баффало сейбрз
нью-йорк айлендерс
тампа-бэй лайтнинг
спорт, никита кучеров, бо хорват, сет джарвис, баффало сейбрз, нью-йорк айлендерс, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Никита Кучеров, Бо Хорват, Сет Джарвис, Баффало Сейбрз, Нью-Йорк Айлендерс, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Кучерова после матча с "Баффало" признали второй звездой дня в НХЛ