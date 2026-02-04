Рейтинг@Mail.ru
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
10:28 04.02.2026
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
хоккей
спорт
никита кучеров
бо хорват
сет джарвис
баффало сейбрз
нью-йорк айлендерс
тампа-бэй лайтнинг
Новости
спорт, никита кучеров, бо хорват, сет джарвис, баффало сейбрз, нью-йорк айлендерс, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Никита Кучеров, Бо Хорват, Сет Джарвис, Баффало Сейбрз, Нью-Йорк Айлендерс, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Кучерова после матча с "Баффало" признали второй звездой дня в НХЛ

© REUTERS / Kim Klement NeitzelХоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и Андрей Василевский
Хоккеисты Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров и Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Kim Klement Neitzel
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и Андрей Василевский
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В ночь на среду по московскому времени "Тампа" в овертайме обыграла "Баффало Сейбрз" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров забросил шайбу и отдал три результативные передачи.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 февраля 2026 • начало в 03:30
Закончен в OT
Тампа-Бэй
4 : 3
Баффало
10:24 • Никита Кучеров
(Джейк Гентцель)
48:53 • Оливер Бьеркстранд
(Даррен Рэддиш, Никита Кучеров)
59:34 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
64:45 • Джейк Гентцель
(Никита Кучеров, Янис Жером Мозер)
16:53 • Матиас Самуэльссон
44:08 • Матиас Самуэльссон
(Райан Маклеод, Джек Куинн)
54:53 • Джошуа Доан
(Тейдж Томпсон, Расмус Дэлин)
Первой звездой дня стал канадский нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Бо Хорват, который оформил дубль и отдал результативную передачу в матче с "Питтсбург Пингвинз" (5:4).
Форвард "Каролины Харрикейнз" Сет Джарвис был признан третьей звездой дня. Он отметился дублем в игре против "Оттавы Сенаторз" (4:3).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Русский вундеркинд остановил Овечкина. "Вашингтон" останется без плей-офф?
07:15
 
Хоккей
 
