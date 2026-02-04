Рейтинг@Mail.ru
МОК рассмотрит вопрос переноса зимних Олимпиад на январь - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/koventri-2072321040.html
МОК рассмотрит вопрос переноса зимних Олимпиад на январь
МОК рассмотрит вопрос переноса зимних Олимпиад на январь - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
МОК рассмотрит вопрос переноса зимних Олимпиад на январь
Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит возможность переноса будущих зимних Олимпийских игр на январь из-за изменения климата, вызванного глобальным... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T21:52:00+03:00
2026-02-04T21:52:00+03:00
милан
кортина-д'ампеццо
солт-лейк-сити
кирсти ковентри
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061508476_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a93691b1714b1be99d85f7469afa7b19.jpg
https://ria.ru/20260204/koventri-2072317919.html
милан
кортина-д'ампеццо
солт-лейк-сити
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061508476_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_bae4a5200506a908906e5500d85d147d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
милан, кортина-д'ампеццо, солт-лейк-сити, кирсти ковентри, международный олимпийский комитет (мок)
Милан, Кортина-д'Ампеццо, Солт-Лейк-Сити, Кирсти Ковентри, Международный олимпийский комитет (МОК)
МОК рассмотрит вопрос переноса зимних Олимпиад на январь

Ковентри: МОК рассмотрит вопрос переноса зимних Олимпиад на январь

© Соцсети МОККирсти Ковентри
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Соцсети МОК
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит возможность переноса будущих зимних Олимпийских игр на январь из-за изменения климата, вызванного глобальным потеплением, сообщила глава организации Кирсти Ковентри.
Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В 2030 году Игры состоятся во Французских Альпах, а в 2034-м - в американском Солт-Лейк-Сити.
"Действительно, один из членов рабочей комиссии внес такое предложение (о переносе Игр на январь - ред.). Причина - в изменении климата, особенно с учетом того, что после Олимпиады следует Паралимпиада, которую придется проводить уже в марте. Этот вопрос будет обсуждаться, но пока никаких решений не принято", - заявила Ковентри на пресс-конференции по итогам сессии МОК в Милане.
В январе председатель комиссии организации по определению хозяев зимней Олимпиады Карл Штосс сообщил, что в будущем из-за климатических изменений МОК, возможно, придется сократить число видов спорта, спортсменов и количество зрителей на соревнованиях. Он отметил, что внутри МОК обсуждается вариант с проведением соревнований в более ранние сроки. Это связано в том числе с Паралимпийскими играми, которые начинаются спустя две недели после окончания Олимпиады в марте, когда погода становится слишком теплой для проведения подобных соревнований. По данным исследования профессора Университета Ватерлоо Дэниела Скотта и доцента Университета Инсбрука Роберта Штайгера, если начинать оба соревнования примерно на три недели раньше, количество климатически надежных локаций для будущих соревнований может увеличиться.
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Вопрос восстановления ОКР не обсуждался в последнее время, заявила Ковентри
Вчера, 21:34
 
МиланКортина-д'АмпеццоСолт-Лейк-СитиКирсти КовентриМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетик Бильбао
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Реал Сосьедад
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала