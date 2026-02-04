МОК рассмотрит вопрос переноса зимних Олимпиад на январь

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит возможность переноса будущих зимних Олимпийских игр на январь из-за изменения климата, вызванного глобальным потеплением, сообщила глава организации Кирсти Ковентри.

Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В 2030 году Игры состоятся во Французских Альпах, а в 2034-м - в американском Солт-Лейк-Сити.

"Действительно, один из членов рабочей комиссии внес такое предложение (о переносе Игр на январь - ред.). Причина - в изменении климата, особенно с учетом того, что после Олимпиады следует Паралимпиада, которую придется проводить уже в марте. Этот вопрос будет обсуждаться, но пока никаких решений не принято", - заявила Ковентри на пресс-конференции по итогам сессии МОК в Милане.