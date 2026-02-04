Рейтинг@Mail.ru
Вопрос восстановления ОКР не обсуждался в последнее время, заявила Ковентри - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
21:34 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/koventri-2072317919.html
Вопрос восстановления ОКР не обсуждался в последнее время, заявила Ковентри
Вопрос восстановления ОКР не обсуждался в последнее время, заявила Ковентри - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Вопрос восстановления ОКР не обсуждался в последнее время, заявила Ковентри
Вопрос восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) не обсуждался Международным олимпийским комитетом (МОК) в последнее время, заявила глава организации... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T21:34:00+03:00
2026-02-04T21:34:00+03:00
спорт
олимпийский комитет россии (окр)
международный олимпийский комитет (мок)
спортивный арбитражный суд (cas)
кирсти ковентри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061508714_0:94:900:600_1920x0_80_0_0_dd768a20697739d694225630b2a003df.jpg
https://ria.ru/20260201/mok-2071572224.html
спорт, олимпийский комитет россии (окр), международный олимпийский комитет (мок), спортивный арбитражный суд (cas), кирсти ковентри
Спорт, Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS), Кирсти Ковентри
Вопрос восстановления ОКР не обсуждался в последнее время, заявила Ковентри

Ковентри: вопрос восстановления ОКР на последних исполкомах не обсуждался

© Соцсети МОККирсти Ковентри
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Соцсети МОК
Кирсти Ковентри. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Вопрос восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) не обсуждался Международным олимпийским комитетом (МОК) в последнее время, заявила глава организации Кирсти Ковентри.
"Решение от октября 2023 года продолжает действовать. Протоколы по нейтральным атлетам действуют те же, что и действовали на Олимпиаде в Париже. Этот вопрос на паре последних исполкомов не обсуждался", - заявила Ковентри на пресс-конференции по итогам сессии МОК в среду в Милане.
Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК "не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности". ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о "невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации" в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.
Олимпиада в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдет 6-22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов.
