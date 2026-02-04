Рейтинг@Mail.ru
Юниорская сборная России уступила белорусской "молодежке" на Кубке будущего - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:33 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/khokkey-2072304119.html
Юниорская сборная России уступила белорусской "молодежке" на Кубке будущего
Юниорская сборная России уступила белорусской "молодежке" на Кубке будущего - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Юниорская сборная России уступила белорусской "молодежке" на Кубке будущего
Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, в серии буллитов потерпела поражение от молодежной сборной Белоруссии (до 20 лет) в... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T19:33:00+03:00
2026-02-04T19:33:00+03:00
хоккей
россия
белоруссия
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872072086_0:115:1500:959_1920x0_80_0_0_b4f1af982511c525905c90e742e81372.jpg
https://ria.ru/20260204/khokkey-2072210765.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872072086_35:0:1466:1073_1920x0_80_0_0_4abcc09b870c74e464b07628b8260e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, белоруссия, минск
Хоккей, Россия, Белоруссия, Минск
Юниорская сборная России уступила белорусской "молодежке" на Кубке будущего

Юниорская сборная России по хоккею проиграла белорусам в матче Кубка будущего

© Пресс-служба IIHFХоккейная шайба, чемпионат мира по хоккею
Хоккейная шайба, чемпионат мира по хоккею - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Пресс-служба IIHF
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, в серии буллитов потерпела поражение от молодежной сборной Белоруссии (до 20 лет) в стартовом матче Кубка будущего в Минске.
Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу белорусской команды. В составе победителей шайбы забросили Артем Капустин (22-я минута) и Богдан Белкин (40). Победный буллит реализовал Илья Лахнов. У российской команды отличились Илларион Бабкин (11) и Даниил Ермолов (52).
Позднее в среду в Минске пройдет матч между сборными России и Белоруссии из игроков до 18 лет.
Кубок Будущего с участием сборных России до 17 и 18 лет проводится в столице Белоруссии в четвертый раз. Все три предыдущих розыгрыша завершались победой белорусской "молодежки".
Хоккей. КХЛ. Матч Авангард - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Женская сборная России стала второй на турнире по хоккею 3х3 в Астане
Вчера, 14:38
 
ХоккейРоссияБелоруссияМинск
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетик Бильбао
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Реал Сосьедад
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала