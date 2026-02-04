Юниорская сборная России уступила белорусской "молодежке" на Кубке будущего

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, в серии буллитов потерпела поражение от молодежной сборной Белоруссии (до 20 лет) в стартовом матче Кубка будущего в Минске.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу белорусской команды. В составе победителей шайбы забросили Артем Капустин (22-я минута) и Богдан Белкин (40). Победный буллит реализовал Илья Лахнов. У российской команды отличились Илларион Бабкин (11) и Даниил Ермолов (52).

Позднее в среду в Минске пройдет матч между сборными России и Белоруссии из игроков до 18 лет.