Юниорская сборная России уступила белорусской "молодежке" на Кубке будущего
Юниорская сборная России уступила белорусской "молодежке" на Кубке будущего
2026-02-04T19:33:00+03:00
Юниорская сборная России уступила белорусской "молодежке" на Кубке будущего
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, в серии буллитов потерпела поражение от молодежной сборной Белоруссии (до 20 лет) в стартовом матче Кубка будущего в Минске.
Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу белорусской команды. В составе победителей шайбы забросили Артем Капустин (22-я минута) и Богдан Белкин (40). Победный буллит реализовал Илья Лахнов. У российской команды отличились Илларион Бабкин (11) и Даниил Ермолов (52).
Позднее в среду в Минске пройдет матч между сборными России и Белоруссии из игроков до 18 лет.
Кубок Будущего с участием сборных России до 17 и 18 лет проводится в столице Белоруссии в четвертый раз. Все три предыдущих розыгрыша завершались победой белорусской "молодежки".