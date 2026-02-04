Рейтинг@Mail.ru
Женская сборная России стала второй на турнире по хоккею 3х3 в Астане - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:38 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/khokkey-2072210765.html
Женская сборная России стала второй на турнире по хоккею 3х3 в Астане
Женская сборная России стала второй на турнире по хоккею 3х3 в Астане - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Женская сборная России стала второй на турнире по хоккею 3х3 в Астане
Женская сборная России по хоккею 3х3 стала второй на турнире в рамках соревнований Eurasia Jastar Cup в Астане. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T14:38:00+03:00
2026-02-04T14:38:00+03:00
хоккей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155279/16/1552791629_968:1313:2272:2047_1920x0_80_0_0_037777d0f4ce29c5b0c0aef855c16c72.jpg
https://ria.ru/20260203/khokkey-2072040705.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155279/16/1552791629_1067:1211:2181:2047_1920x0_80_0_0_71a0203beab5013eaef9e8751d584845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Хоккей, Спорт
Женская сборная России стала второй на турнире по хоккею 3х3 в Астане

Женская сборная России заняла второе место на турнире по хоккею 3х3 в Астане

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч "Авангард" - ЦСКА
Хоккей. КХЛ. Матч Авангард - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Женская сборная России по хоккею 3х3 стала второй на турнире в рамках соревнований Eurasia Jastar Cup в Астане.
В финале россиянки уступили мужской сборной Белоруссии (игроки не старше 17 лет) со счетом 0:1.
В матче за третье место юниорская сборная России (игроки не старше 16 лет) победила команду Казахстана (игроки не старше 18 лет) со счетом 2:0.
Турнир в Астане продлится до 5 февраля.
Шайба - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Казахстанские юниоры обыграли женскую сборную России по хоккею
3 февраля, 20:36
 
ХоккейСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетик Бильбао
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Реал Сосьедад
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала