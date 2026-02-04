https://ria.ru/20260204/khokkey-2072210765.html
Женская сборная России стала второй на турнире по хоккею 3х3 в Астане
спорт
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Женская сборная России по хоккею 3х3 стала второй на турнире в рамках соревнований Eurasia Jastar Cup в Астане.
В финале россиянки уступили мужской сборной Белоруссии (игроки не старше 17 лет) со счетом 0:1.
В матче за третье место юниорская сборная России (игроки не старше 16 лет) победила команду Казахстана (игроки не старше 18 лет) со счетом 2:0.
Турнир в Астане продлится до 5 февраля.