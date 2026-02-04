"Питтсбург" проиграл "Айлендерс", несмотря на гол Чинахова

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 5:4 (2:1, 0:2, 2:1, 1:0). В составе "Айлендерс" шайбы в основное время матча забросили Бо Хорват (19-я минута), Мэттью Шефер (20), Мэтью Барзал (49) и Райан Пулок (55). Автором победного гола в овертайме стал Хорват (61). У гостей отличились Энтони Манта (13), российский нападающий Егор Чинахов (24), Брайан Раст (35) и Джастин Бразо (51).