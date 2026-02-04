Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" проиграл "Айлендерс", несмотря на гол Чинахова
Хоккей
Хоккей
 
06:26 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/khokkey-2072082312.html
"Питтсбург" проиграл "Айлендерс", несмотря на гол Чинахова
"Питтсбург" проиграл "Айлендерс", несмотря на гол Чинахова - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Питтсбург" проиграл "Айлендерс", несмотря на гол Чинахова
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T06:26:00+03:00
2026-02-04T06:26:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
нью-йорк айлендерс
егор чинахов
евгений малкин
илья сорокин
Новости
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, нью-йорк айлендерс, егор чинахов, евгений малкин, илья сорокин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Нью-Йорк Айлендерс, Егор Чинахов, Евгений Малкин, Илья Сорокин
"Питтсбург" проиграл "Айлендерс", несмотря на гол Чинахова

Гол Чинахова не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ против "Айлендерс"

© REUTERS / Brad PennerВратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин и хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Егор Чинахов
Вратарь Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин и хоккеист Питтсбург Пингвинз Егор Чинахов - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Brad Penner
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 февраля 2026 • начало в 03:30
Закончен в OT
Айлендерс
5 : 4
Питтсбург
18:41 • Бо Хорват
(Андерс Ли)
19:56 • Matthew Schaefer
(Ондржей Палат, Бо Хорват)
48:37 • Мэтью Барзал
(Адам Пелек)
55:24 • Райан Пулок
(Мэтью Барзал, Симон Хольмстрем)
60:52 • Бо Хорват
(Мэтью Барзал, Matthew Schaefer)
12:09 • Энтони Манта
(Justin Brazeau)
23:52 • Егор Чинахов
(Томас Новак, Эрик Карлссон)
34:09 • Брайан Раст
(Сидней Кросби, Илья Соловьев)
50:40 • Justin Brazeau
(Бретт Кулак)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 5:4 (2:1, 0:2, 2:1, 1:0). В составе "Айлендерс" шайбы в основное время матча забросили Бо Хорват (19-я минута), Мэттью Шефер (20), Мэтью Барзал (49) и Райан Пулок (55). Автором победного гола в овертайме стал Хорват (61). У гостей отличились Энтони Манта (13), российский нападающий Егор Чинахов (24), Брайан Раст (35) и Джастин Бразо (51).
Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием и очков не набрал. Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 31 бросок из 35.
"Айлендерс" одержали четвертую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Питтсбург" потерпел второе поражение подряд.
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Питтсбург Пингвинз Нью-Йорк Айлендерс Егор Чинахов Евгений Малкин Илья Сорокин
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
