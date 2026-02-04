Рейтинг@Mail.ru
Германия не считает правильным бойкотировать ЧМ-2026 по футболу
Футбол
 
17:01 04.02.2026
Германия не считает правильным бойкотировать ЧМ-2026 по футболу
Германия не считает правильным бойкотировать ЧМ-2026 по футболу
германия, сша, гренландия, дональд трамп, хдс/хсс, санкт-паули, dfb
Футбол, Германия, США, Гренландия, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, Санкт-Паули, DFB
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Кабмин ФРГ не считает правильным бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщил заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер.
Ранее спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт назвал крайней мерой возможный бойкот чемпионата мира по футболу из-за заявлений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии. Президент "Санкт-Паули" и член исполнительного совета DFB Оке Геттлих в интервью Hamburger Morgenpost призвал к обсуждению вопроса бойкота. Немецкий футбольный союз (DFB) ранее сообщил, что не рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года.
"В целом я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что решения об участии или бойкоте крупных спортивных мероприятий должны приниматься соответствующими спортивными федерациями. Мы неоднократно подчёркивали автономию спорта и глубоко её уважаем", - заявил Майер журналистам.
Он отметил, что поскольку тема остаётся предметом активных общественных дискуссий, правительство ФРГ заняло соответствующую позицию.
"Мы не считаем бойкот правильным решением. Я убеждён, что политические споры следует решать на политическом уровне, а спорт должен оставаться спортом", - добавил он.
Ранее Roya News сообщил, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики. Французский депутат Эрик Кокрель на своей странице в соцсети X призвал провести турнир только на территории Мексики и Канады, добавив, что США "нападают на своих соседей, угрожают вторжением в Гренландию, уничтожают международное право".
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
ФутболГерманияСШАГренландияДональд ТрампХДС/ХСССанкт-ПаулиDFB
 
