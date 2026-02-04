Рейтинг@Mail.ru
"Рубин" обыграл "Женис" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:59 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/futbol-2072307344.html
"Рубин" обыграл "Женис" в товарищеском матче
"Рубин" обыграл "Женис" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Рубин" обыграл "Женис" в товарищеском матче
Казанский "Рубин" обыграл казахстанский футбольный клуб "Женис" в товарищеском матче в рамках сборов в Турции. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T19:59:00+03:00
2026-02-04T19:59:00+03:00
футбол
спорт
турция
белек
рубин
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749926343_0:253:1920:1333_1920x0_80_0_0_e7a7e5b5c7df5737c79bcab16907cf61.jpg
https://ria.ru/20260125/tsska-2070201676.html
турция
белек
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749926343_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_058656932d6fb4be4fe7b03a5cbe022c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, турция, белек, рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Турция, Белек, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Рубин" обыграл "Женис" в товарищеском матче

"Рубин" обыграл казахстанский "Женис" в товарищеском матче со счетом 2:0

© Фото : TwitterФутболисты "Рубина"
Футболисты Рубина - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Twitter
Футболисты "Рубина". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Казанский "Рубин" обыграл казахстанский футбольный клуб "Женис" в товарищеском матче в рамках сборов в Турции.
Встреча в Белеке прошла в формате двух таймов по 60 минут и завершилась со счетом 2:0 в пользу казанской команды. Дубль оформил Жак Сиве (35-я, 48-я минуты).
Товарищеские матчи. Клубы
04 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Рубин
2 : 0
Zhenis
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Рубин" ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка. 8 февраля команда проведет товарищеский матч с узбекистанским клубом "Навбахор".
Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
ЦСКА проиграл самаркандскому "Динамо" в товарищеском матче
25 января, 18:37
 
ФутболСпортТурцияБелекРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетик Бильбао
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Реал Сосьедад
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала