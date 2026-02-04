https://ria.ru/20260204/futbol-2072307344.html
"Рубин" обыграл "Женис" в товарищеском матче
Казанский "Рубин" обыграл казахстанский футбольный клуб "Женис" в товарищеском матче в рамках сборов в Турции. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Рубин" обыграл казахстанский "Женис" в товарищеском матче со счетом 2:0