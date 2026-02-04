Рейтинг@Mail.ru
Умерла чемпионка СССР и России по шахматам Юлия Демина - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
20:41 04.02.2026
Умерла чемпионка СССР и России по шахматам Юлия Демина
Умерла чемпионка СССР и России по шахматам Юлия Демина
Чемпионка СССР 1988 года по шахматам гроссмейстер Юлия Демина ушла из жизни, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации шахмат России (ФШР). РИА Новости Спорт, 04.02.2026
ссср, россия, федерация шахмат россии (фшр)
СССР, Россия, Федерация шахмат России (ФШР)
Чемпионка СССР и России по шахматам Юлия Демина умерла в возрасте 57 лет

© Фото : Федерация шахмат России/TelegramЮлия Дёмина
Юлия Дёмина - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Федерация шахмат России/Telegram
Юлия Дёмина. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Чемпионка СССР 1988 года по шахматам гроссмейстер Юлия Демина ушла из жизни, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации шахмат России (ФШР).
Причины смерти не раскрываются. 3 февраля Деминой исполнилось 57 лет.
Демина стала чемпионкой СССР в 1988 году, дважды становилась чемпионкой России в личном зачете, была победительницей и призером многих международных соревнований, международным арбитром. В составе сборной России она приняла участие в двух Всемирных шахматных Олимпиадах (1992, 1998).
 
СССРРоссияФедерация шахмат России (ФШР)
 
