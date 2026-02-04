https://ria.ru/20260204/demina-2072310694.html
Умерла чемпионка СССР и России по шахматам Юлия Демина
Чемпионка СССР 1988 года по шахматам гроссмейстер Юлия Демина ушла из жизни, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации шахмат России (ФШР). РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Чемпионка СССР и России по шахматам Юлия Демина умерла в возрасте 57 лет