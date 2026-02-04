Рейтинг@Mail.ru
Александрова обыграла украинку и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Теннис
 
13:33 04.02.2026
Александрова обыграла украинку и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над украинкой Даяной Ястремской во втором круге турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ),... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
екатерина александрова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Екатерина Александрова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Александрова обыграла украинку и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Екатерина Александрова
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над украинкой Даяной Ястремской во втором круге турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу посеянной под вторым номером на турнире Александровой. Ястремская занимает 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Abu Dhabi Open
04 февраля 2026 • начало в 12:10
Завершен
Даяна Ястремская
0 : 23:60:6
Екатерина Александрова
В четвертьфинале Александрова сыграет с победительницей встречи Александра Соснович (Белоруссия) - Александра Эала (Филиппины).
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
3 февраля, 13:27
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
3 февраля, 13:27
 
Теннис Екатерина Александрова Женская теннисная ассоциация (WTA)
 
