Александрова обыграла украинку и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над украинкой Даяной Ястремской во втором круге турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ),... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T13:33:00+03:00
