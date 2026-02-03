Рейтинг@Mail.ru
WADA рассказало, сколько запрещенных препаратов было изъято с 2022 года
14:37 03.02.2026
WADA рассказало, сколько запрещенных препаратов было изъято с 2022 года
2026
WADA рассказало, сколько запрещенных препаратов было изъято с 2022 года

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что с 2022 года было изъято 78 тонн запрещенных препаратов в рамках проекта по разведке и расследованиям в области антидопинга (GAIIN).
Во вторник в Милане проходит сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии Олимпийских игр. Проект GAIIN начал работу в 2022 году.
«
"Проведено 225 совместных разведывательных операций по Европе, Азии и Океании. Разоблачено 75 нелегальных лабораторий и криминальных сетей. Изъято 78 тонн запрещенных препаратов, что соответствует 1,6 миллиарда доз. Сеть осведомителей утроена, получено более 3300 сообщений с 2017 года", - говорится в видео WADA, которое было показано во время сессии.
"В этом году проект будет распространен на Америку, а в 2028-2029 годах - на Африку", - добавил президент агентства Витольд Банька.
