WADA рассказало, сколько запрещенных препаратов было изъято с 2022 года
WADA рассказало, сколько запрещенных препаратов было изъято с 2022 года - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
WADA рассказало, сколько запрещенных препаратов было изъято с 2022 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что с 2022 года было изъято 78 тонн запрещенных препаратов в рамках проекта по разведке и расследованиям в... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T14:37:00+03:00
2026-02-03T14:37:00+03:00
2026-02-03T14:46:00+03:00
витольд банька
всемирное антидопинговое агентство (wada)
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
вокруг спорта
витольд банька, всемирное антидопинговое агентство (wada), международный олимпийский комитет (мок), спорт, вокруг спорта
WADA рассказало, сколько запрещенных препаратов было изъято с 2022 года
WADA изъяло 78 тонн запрещенных препаратов с 2022 года