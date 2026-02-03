WADA рассказало, сколько запрещенных препаратов было изъято с 2022 года

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что с 2022 года было изъято 78 тонн запрещенных препаратов в рамках проекта по разведке и расследованиям в области антидопинга (GAIIN).