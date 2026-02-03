Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о последствиях перехода Черышева в "Красаву"
Футбол
 
09:57 03.02.2026
В Госдуме рассказали о последствиях перехода Черышева в "Красаву"
В Госдуме рассказали о последствиях перехода Черышева в "Красаву" - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
В Госдуме рассказали о последствиях перехода Черышева в "Красаву"
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости посоветовал экс-футболисту сборной... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
футбол
спорт
денис черышев
евгений савин
дмитрий свищев
спорт, денис черышев, евгений савин, дмитрий свищев
Футбол, Спорт, Денис Черышев, Евгений Савин, Дмитрий Свищев
В Госдуме рассказали о последствиях перехода Черышева в "Красаву"

Свищев посоветовал Черышеву внимательнее относиться к выбору работодателя

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости посоветовал экс-футболисту сборной России Денису Черышеву, который перешел в кипрский клуб объявленного в розыск блогера Евгения Савина "Красава", внимательнее относиться к выбору работодателя.
"Красава" в воскресенье объявил о подписании контракта с 35-летним Черышевым. Отец игрока, бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев, в разговоре с РИА Новости заявил, что узнал о решении сына в последнюю очередь.
Переход Черышева в "Красаву" может привести к его "отмене", считает юрист
2 февраля, 10:09
«
"Стремная тема. С одной стороны, хорошо, когда спортсмен продолжает карьеру, а с другой стороны, он знает подноготную Савина, знает, что он в розыске. На месте футболиста я бы внимательно посмотрел на будущее. С одной стороны, он напрямую никак не замешан, а с другой, история работодателя - так себе. Нужно внимательнее отнестись к этому", - сказал Свищев.
Ранее юрист Игорь Бушманов заявил РИА Новости, что публичное сотрудничество Черышева с Савиным может привести к "отмене" игрока в отечественном медиапространстве. "Важно его поведение, его высказывания в той или иной области, - отметил Свищев, рассуждая о возможных последствиях перехода в клуб Савина для Черышева. - Сейчас нет смысла ставить его на одну линейку с Савиным. Он работодатель, а Черышев пока никак себя не запятнал по отношению к Российской Федерации. Продолжение истории его карьеры в этом клубе может быть разным, в том числе и не самым лучшим для него как гражданина РФ".
Футбольный клуб "Красава" был основан в 2021 году экс-игроком сборной России и блогером Евгением Савиным. После начала спецоперации он уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре. В 2024 году экс-футболист был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в РФ.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Свищев призвал президента ФИФА перейти от слов к делу по вопросу России
2 февраля, 20:01
 
ФутболСпортДенис ЧерышевЕвгений СавинДмитрий Свищев
 
