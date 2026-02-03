В Госдуме рассказали о последствиях перехода Черышева в "Красаву"

"Стремная тема. С одной стороны, хорошо, когда спортсмен продолжает карьеру, а с другой стороны, он знает подноготную Савина, знает, что он в розыске. На месте футболиста я бы внимательно посмотрел на будущее. С одной стороны, он напрямую никак не замешан, а с другой, история работодателя - так себе. Нужно внимательнее отнестись к этому", - сказал Свищев.

Футбольный клуб "Красава" был основан в 2021 году экс-игроком сборной России и блогером Евгением Савиным. После начала спецоперации он уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре. В 2024 году экс-футболист был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в РФ.