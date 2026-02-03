https://ria.ru/20260203/sport-2072023192.html
Александр Емельяненко стал заслуженным работником физкультуры Ингушетии
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко стал заслуженным работником физической культуры Ингушетии, сообщило правительство региона. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
