Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла индонезийку Джанис Тьен во втором круге турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T13:27:00+03:00
теннис
спорт
людмила самсонова
женская теннисная ассоциация (wta)
