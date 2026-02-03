Рейтинг@Mail.ru
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Теннис
 
13:27 03.02.2026 (обновлено: 13:43 03.02.2026)
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла индонезийку Джанис Тьен во втором круге турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
спорт, людмила самсонова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Людмила Самсонова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Самсонова обыграла Тьен во втором круге турнира в Абу-Даби

© Adam Davy - PA ImagesЛюдмила Самсонова
Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Adam Davy - PA Images
Людмила Самсонова. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла индонезийку Джанис Тьен во втором круге турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Abu Dhabi Open
03 февраля 2026 • начало в 12:10
Завершен
Людмила Самсонова
2 : 06:26:2
Janice Tjen
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, которая посеяна на турнире под пятым номером и является 18-й ракеткой мира. Тьен располагается на 47-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.
В четвертьфинале Самсонова встретится с победительницей матча между американками Хейли Баптист и Эммой Наварро (4-й номер посева).
