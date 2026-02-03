Рейтинг@Mail.ru
РУСАДА сообщило о дисквалификациях Демченко и Фаткулиной
11:25 03.02.2026 (обновлено: 19:36 03.02.2026)
РУСАДА сообщило о дисквалификациях Демченко и Фаткулиной
РУСАДА сообщило о дисквалификациях Демченко и Фаткулиной
Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщила, что призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Ольга Фаткулина отбыла... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
спорт, русада, ольга фаткулина, тяжелая атлетика
Спорт, РУСАДА, Ольга Фаткулина, Тяжелая атлетика
РУСАДА сообщило о дисквалификациях Демченко и Фаткулиной

Анастасия Демченко
Анастасия Демченко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области
Анастасия Демченко. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщила, что призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Ольга Фаткулина отбыла дисквалификацию за допинг.
Кроме того, РУСАДА приняло решение дисквалифицировать тяжелоатлетку Анастасию Демченко, сообщается на сайте организации. Спортсменка дисквалифицирована с учетом отбытого срока временного отстранения на четыре года, до 9 января 2029 года. В ее пробе был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения.
Демченко 26 лет, она дважды становилась серебряным призером чемпионатов России (2019, 2023) в весовой категории до 45 кг.
Также РУСАДА сообщило, что Ольга Фаткулина была дисквалифицирована на 12 месяцев, с 3 декабря 2024 года. Соответственно, срок отстранения спортсменки завершен, с того момента она успела завоевать золото на этапе Кубка России.
