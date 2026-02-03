https://ria.ru/20260203/rusada-2071886055.html
РУСАДА сообщило о дисквалификациях Демченко и Фаткулиной
РУСАДА сообщило о дисквалификациях Демченко и Фаткулиной - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
РУСАДА сообщило о дисквалификациях Демченко и Фаткулиной
Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщила, что призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Ольга Фаткулина отбыла... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T11:25:00+03:00
2026-02-03T11:25:00+03:00
2026-02-03T19:36:00+03:00
спорт
русада
ольга фаткулина
тяжелая атлетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071886877_0:308:720:713_1920x0_80_0_0_45daea8833f80e4038c36ef527e650ba.jpg
https://ria.ru/20260124/diskvalifikatsiya-2070085466.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071886877_0:354:720:894_1920x0_80_0_0_ce11dd5d47a64ce2b2ca4712e3c56678.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, русада, ольга фаткулина, тяжелая атлетика
Спорт, РУСАДА, Ольга Фаткулина, Тяжелая атлетика
РУСАДА сообщило о дисквалификациях Демченко и Фаткулиной
РУСАДА сообщило, что конькобежка Фаткулина отбыла дисквалификацию за допинг