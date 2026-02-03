Для получения виз на Олимпиаду-2028 запустили специальную платформу

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Исполнительный директор Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе Рейнолд Хувер объявил о запуске специальной платформы для получения виз.
Во вторник в Милане проходит сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии Олимпийских игр. Платформа получила название VisaLink.
"Мы запустили платформу для получения визы. Она обеспечит прозрачность, понятность и своевременность подачи заявок на получение визы. У нас работает команда ассистентов по получению визы, и мы продолжим сотрудничество с госдепартаментом для планирования визовых вопросов", - заявил Хувер.
"Я рада, что особое внимание уделяется вопросу получения визы для въезда в США. Оргкомитет неоднократно заверял координационную комиссию МОК в том, что он находится в постоянном контакте с федеральными властями. Тот факт, что Игры 2028 года отмечены как специальное исключение, в некоторой степени подтверждает, что оргкомитет стремится обеспечить беспрепятственный въезд в США для атлетов, команд, официальных лиц, журналистов и других представителей олимпийской семьи. Мы довольны тому, что запущена платформа VisaLink, которая позволит подавать предварительные заявки", - добавил глава координационной комиссии МОК Никол Ховертц.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе должны состояться в период с 14 по 30 июля 2028 года, за ними последуют Паралимпийские игры, которые пройдут с 15 по 27 августа.