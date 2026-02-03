Рейтинг@Mail.ru
Для получения виз на Олимпиаду-2028 запустили специальную платформу - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 03.02.2026 (обновлено: 16:43 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/olimpiada-2071987337.html
Для получения виз на Олимпиаду-2028 запустили специальную платформу
Для получения виз на Олимпиаду-2028 запустили специальную платформу - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Для получения виз на Олимпиаду-2028 запустили специальную платформу
Исполнительный директор Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе Рейнолд Хувер объявил о запуске специальной платформы для получения виз. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T16:32:00+03:00
2026-02-03T16:43:00+03:00
лос-анджелес
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
вокруг спорта
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113210/84/1132108403_0:117:3388:2023_1920x0_80_0_0_db492011ca9a9c92870fa68034ae662e.jpg
https://ria.ru/20260203/olimpiada-2071923849.html
https://ria.ru/20260203/kadry-2071941918.html
лос-анджелес
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113210/84/1132108403_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_2dab1a62dde3528c92ad63dd0a4a90ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
лос-анджелес, международный олимпийский комитет (мок), спорт, вокруг спорта, олимпийские игры
Лос-Анджелес, Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт, Вокруг спорта, Олимпийские игры
Для получения виз на Олимпиаду-2028 запустили специальную платформу

Для получения виз на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе запустили платформу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Исполнительный директор Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе Рейнолд Хувер объявил о запуске специальной платформы для получения виз.
Во вторник в Милане проходит сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии Олимпийских игр. Платформа получила название VisaLink.
«
"Мы запустили платформу для получения визы. Она обеспечит прозрачность, понятность и своевременность подачи заявок на получение визы. У нас работает команда ассистентов по получению визы, и мы продолжим сотрудничество с госдепартаментом для планирования визовых вопросов", - заявил Хувер.
Петр Гуменник и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Они едут за медалями и чудесами! Все о россиянах на Олимпиаде-2026
Вчера, 13:30
«
"Я рада, что особое внимание уделяется вопросу получения визы для въезда в США. Оргкомитет неоднократно заверял координационную комиссию МОК в том, что он находится в постоянном контакте с федеральными властями. Тот факт, что Игры 2028 года отмечены как специальное исключение, в некоторой степени подтверждает, что оргкомитет стремится обеспечить беспрепятственный въезд в США для атлетов, команд, официальных лиц, журналистов и других представителей олимпийской семьи. Мы довольны тому, что запущена платформа VisaLink, которая позволит подавать предварительные заявки", - добавил глава координационной комиссии МОК Никол Ховертц.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе должны состояться в период с 14 по 30 июля 2028 года, за ними последуют Паралимпийские игры, которые пройдут с 15 по 27 августа.
Президент России Владимир Путин во время церемонии фотографирования с российскими призерами XXII зимних Олимпийских игр в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Во время сессии МОК показали кадры с Олимпиады в Сочи
Вчера, 14:26
 
Лос-АнджелесМеждународный олимпийский комитет (МОК)СпортВокруг спортаОлимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала