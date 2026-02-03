Для получения виз на Олимпиаду-2028 запустили специальную платформу

«

"Мы запустили платформу для получения визы. Она обеспечит прозрачность, понятность и своевременность подачи заявок на получение визы. У нас работает команда ассистентов по получению визы, и мы продолжим сотрудничество с госдепартаментом для планирования визовых вопросов", - заявил Хувер.