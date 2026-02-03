Рейтинг@Mail.ru
14:31 03.02.2026
Все российские участники Олимпиады прошли допинг-тестирование
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверило всех участников предстоящей зимней Олимпиады из России, говорится в отчете организации. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверило всех участников предстоящей зимней Олимпиады из России, говорится в отчете организации.
Отчет был представлен в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит во вторник в преддверии Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"Все участвующие нейтральные атлеты из России и Белоруссии были подвергнуты тестированию перед Играми. Все без исключения были проверены согласно рекомендациям ITA", - сказал глава ITA Жак Антенен.
Суммарно на данный момент проведено 7100 тестов, ITA проверило 2916 атлетов.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов.
Российский спортсмен Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Большунова показали в ролике на сессии МОК
