Все российские участники Олимпиады прошли допинг-тестирование
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверило всех участников предстоящей зимней Олимпиады из России, говорится в отчете организации. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверило всех участников предстоящей зимней Олимпиады из России, говорится в отчете организации.
Отчет был представлен в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит во вторник в преддверии Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
«
"Все участвующие нейтральные атлеты из России и Белоруссии были подвергнуты тестированию перед Играми. Все без исключения были проверены согласно рекомендациям ITA", - сказал глава ITA Жак Антенен.
Суммарно на данный момент проведено 7100 тестов, ITA проверило 2916 атлетов.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов.