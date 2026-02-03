Они едут за медалями и чудесами! Все о россиянах на Олимпиаде-2026

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Тринадцать российских спортсменов выступят на Олимпийских играх 2026 года в семи видах спорта. Сколько медалей нам ждать и кто сотворит чудо в Милане и Кортине-д’Ампеццо? И когда включать гаджеты, чтобы увидеть соревнования с участием наших – в материале РИА Новости Спорт.

Фигурное катание

Аделия ПЕТРОСЯН

У нас Аделию давно называют едва ли не безоговорочным фаворитом олимпийского турнира в женском одиночно катании – все три последних чемпионата России она уверенно выиграла. Будь у наших спортсменов допуск на международные старты, наверняка Петросян была бы и чемпионкой мира.

Но нынешняя реальность диктует другие условия. Перед Олимпиадой в Милане в плане сочетания мощного технического контента и артистической составляющей наша фигуристка действительно не знает себе равных – с другой стороны, весенняя травма паха отразилась на ее прыжковой заявке, а отсутствие международного рейтинга вынуждает ее стартовать в короткой программе первой или второй.



Традиционно в фигурном катании принято придерживать более высокие оценки для тех, кто выступает последним. Для того, чтобы Аделии максимально обезопасить себя, необходимо кататься чисто и исполнить несколько ультра-си. Дискуссионным станет вопрос необходимости заявлять тройной аксель в короткую программу – с одной стороны, чистое его исполнение моментально переведет ее в другой ранг в глазах судей и зрителей, с другой, последствия потенциального падения почти наверняка окажутся фатальными. Сочетание отличной готовности и абсолютной стрессоустойчивости –это то, что необходимо взять с собой в Милан в первую очередь.



Когда выступит:

17 февраля, 20:45 мск - короткая программа

19 февраля, 21:00 – произвольная программа

Петр ГУМЕННИК

Главная темная лошадка всего олимпийского турнира. С одной стороны, не должен вмешиваться в разборки мощных иностранных фигуристов-одиночников, отточивших за годы отсутствия россиян и мастерство, и рейтинг. Мужское одиночное в России в последние несколько лет начало поднимать голову, но будто бы этого пока что недостаточно для борьбы за медали Олимпиады.

С другой, а почему это не должен? Прямо сейчас прыжковая заявка Гуменника – вторая по сложности среди всех участников Игр. Выше только американец Илья Малинин. А в остальном, Петр по ходу текущего сезона был достаточно стабилен со своими 7 четверными прыжками на две программы. Абсолютная чистота исполнения в случаях, когда мы говорим о таком количестве ультра-си, невозможна в принципе, поэтому текущий уровень подготовки, позволяющий нашему фигуристу чисто выполнять как минимум 80% своей заявки, будто бы разрешает нам как минимум помечтать о медалях.

Обнадеживает и то, что подавляющее большинство иностранцев в олимпийский сезон словно нажали на педаль тормоза. Почти у всех, за исключением того же Малинина, дела шли с переменным успехом. На Олимпиаду, разумеется, все мобилизуются, но нет гарантий, что этого хватит. Напротив, Гуменник стабилен физически и психически – первое омрачает лишь гипотетическая проблема недокрутов на прыжках (она же может стать его главным бичом), а второе ничего омрачить не может в принципе. Опыт подсказывает, что к поездке в Милан Петр подойдет максимально собранным и уверенным в себе.



Когда выступит:

10 февраля, 20:30 – короткая программа

13 февраля, 21:00 – произвольная программа

Лыжные гонки

Савелий КОРОСТЕЛЕВ

Единственный представитель России в мужских лыжных гонках на Олимпиаде-2026. К Играм он подошел в статусе одного из самых стабильных спортсменов сборной: 22-летний Коростелев - победитель общего зачета Кубка России сезона-2024/25.

В период, когда российские лыжники соревновались исключительно внутри страны, именно Савелий чаще других навязывал борьбу трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову — как в отдельных гонках, так и по ходу всего сезона. Это была не разовая конкуренция, а системное соперничество на ключевых стартах.

Коростелев стал одним из первых российских лыжников, получивших нейтральный статус, и сразу после этого вышел на старт этапа Кубка мира. В своем первом взрослом международном сезоне-2025/26 он подтвердил конкурентоспособность: 5-е место на 10 км классическим стилем в Оберхофе, 8-е место в масс-старте на 20 км классикой в Гомсе, 8-е место в общем зачете "Тур де Ски". В спринтерских гонках результаты оказались менее устойчивыми.

Подготовку к Олимпиаде он начал задолго до получения нейтрального статуса. За последние полтора года провел порядка 120–130 дней на высоте, в том числе за собственный счет, целенаправленно готовясь к условиям Игр в Италии (около 1000 метров над уровнем моря).

Шансы на медаль связаны прежде всего с дистанционными гонками. С учетом лимита в четыре спортсмена от Норвегии конкуренция за пьедестал становится более открытой. Наиболее перспективные дисциплины — 10 км, скиатлон и масс-старт, где Коростелев способен бороться за высокие места и при благоприятном сценарии — за медаль.

Когда выступит:

8 февраля, 14:30 — скиатлон

10 февраля, 11:55 — спринт

13 февраля, 13:45 — 10 км свободный стиль

21 февраля, 13:00 — масс-старт

Дарья НЕПРЯЕВА

Единственная представительница России в женских лыжных гонках на Играх. Еще несколько лет назад Непряеву воспринимали как младшую сестру Натальи Непряевой (после замужества – Терентьевой) - чемпионки Игр в Пекине, но к нынешнему олимпийскому циклу именно Дарья вышла на первый план.

В период международного отстранения она последовательно укрепляла позиции, а в сезоне-2024/25 выиграла общий зачет Кубка России, опередив более опытных соперниц. 10 декабря 2025 года Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) одобрила нейтральный статус Непряевой. Практически сразу после этого она вышла на старт этапа Кубка мира в Давосе и получила олимпийскую лицензию. В сезоне-2025/26 Дарья показала, что способна конкурировать на международном уровне прежде всего в дистанционных форматах. Среди ее лучших результатов — 8-е место в масс-старте на 20 км классическим стилем в Гомсе, 6-е место в масс-старте в гору, а также 10-е место в общем зачете "Тур де Ски".

С точки зрения медальных перспектив, наибольшие шансы у Непряевой связаны со скиатлоном, гонкой на 10 км и масс-стартом.

Когда выступит:

7 февраля, 15:00 — скиатлон

10 февраля, 11:15 — спринт

12 февраля, 15:00 — 10 км свободный стиль

22 февраля, 12:00 — масс-старт

Ски-альпинизм

Никита ФИЛИППОВ

Стал первым из россиян, завоевавших путевку на Олимпийские игры-2026. Филиппов вырос на Камчатке, какое-то время занимался карате, но затем ушел в биатлон и лыжные гонки. С тех пор тренером Никиты неизменно является отец – Алексей Филиппов. Любовь к горным походам и лыжным видам спорта со временем привела его в ски-альпинизм. В 2017 году он впервые попал в состав сборной России, а к 23 годам стал 23-кратным чемпионом страны.

На внутренних соревнованиях конкурентов у Филиппова нет: "Знаю, что выиграю". А вот на международной арене его еще год назад никто не воспринимал всерьез. Но за 12 месяцев он кардинально изменил ситуацию. После получения допуска к Кубку мира он сходу занял четвертое место на этапе в Азербайджане, а затем стал пятым в Швейцарии, завоевав путевку на Игры. А в январе этого года взял две бронзы – на этапах Кубка мира во Франции и в Испании.

На получение нейтрального статуса он потратил почти все свои накопленные призовые. Но теперь его называют одной из главных надежд России на медаль Игр в Милане. Ведь на Олимпиаде ски-альпинисты, которые дебютируют в олимпийской программе, будут соревноваться в его коронной дисциплине – спринте.

Когда выступит:

19 февраля, 12:30 - спринт

Конькобежный спорт

Ксения КОРЖОВА

На каток эта мурманчанка впервые пришла в семь лет. Изначально пробовала себя в фигурном катании, но по предложению бабушки занялась конькобежным спортом. На главную тренировочную базу в Коломне попала уже в 16 лет.

После получения нейтрального статуса в 2025 году Коржова дебютировала на Кубке мира. На этапе в Солт-Лейк-Сити стала третьей в дивизионе Б, установив личный рекорд на 3000 м, затем заняла 11-е место в элитном дивизионе на этапе в Калгари, после чего вернулась в группу Б и одержала победу на этапе в Норвегии.

В Милане Ксения выступит на дистанции 3000 м, на которой она является действующей чемпионкой России. По мнению специалистов, всерьез рассчитывать на медаль в данном случае не стоит: сказывается отсутствие должного опыта на международных соревнованиях. "Но на Олимпийских играх бывают моменты случайности и удачи. Поэтому у нас есть какой-то гипотетический шанс вдруг оказаться на пьедестале", - отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Когда выступит:

7 февраля, 18:00 – 3000 м

Анастасия СЕМЕНОВА

Родилась в Коломне - главном конькобежном городе России, но сначала занималась бальными танцами. О Семеновой всерьез заговорили после Российско-китайских молодежных игр 2022 года, где она взяла четыре золота, став самой титулованной участницей соревнований. "Трудолюбивая", "стратег", "тактик" - так ее характеризуют специалисты.

В декабре 2025 года стала чемпионкой России. В том же году получила нейтральный статус и дебютировала на Кубке мира. Приняла участие в четырех этапах, сосредоточившись на масс-стартах. В Калгари и Хамаре одержала победы в дивизионе Б, а лучшим результатом стало 10-е место в группе А в Херенвене.

По мнению Журовой, специфика масс-стартов может серьезно сказаться на шансах Семеновой на медали Игр: "В масс-старте надо досконально знать своих соперников и уметь толкаться с ними локтями. А Настя с ними толкалась только на четырех этапах Кубка мира, этого маловато".

Когда выступит:

21 февраля, 17:50 - масс-старт

Сани

Павел РЕПИЛОВ

Младший брат трехкратного чемпиона мира, шестикратного медалиста чемпионатов Европы, двукратного обладателя Кубка мира, а также участника Олимпийских игр в Пхенчхане и Пекине Романа Репилова. Спортсмен, которому сейчас 23 года, родился в подмосковном городе Дмитров. Репилов-старший также мог претендовать на участие в Олимпиаде 2026 года, однако в ноябре прошлого года по обвинению в мошенничестве и хищении денежных средств при поставке спортивного инвентаря он был арестован вместе с серебряным призером чемпионата Европы-2015 Александром Перетягиным и помещен под стражу в Красноярске.

По примеру брата Павел пришел в санный спорт и в 2020 году завоевал две награды на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. В соревнованиях на одноместных санях занял второе место, а в эстафетной гонке победил вместе с коллегами по команде. Год спустя стал победителем Кубка Наций, который по рангу следует сразу после чемпионатов мира и Европы, а также этапов Кубка мира.

На его счету также есть победа на чемпионате России 2023 года в эстафете и серебряная награда того же турнира в спринте. В борьбе за право участия в Олимпиаде-2026 Репилов на двух этапах Кубка мира по сумме очков на три балла опередил соотечественника Матвея Пересторонина и прошел квалификационный отбор (у России была только одна квота Игр). На январских этапах Кубка мира занял 17-е и 19-е места, а чемпионат Европы-2026 завершил на 18-м месте. Репилов выступал на трех этапах Кубка мира из пяти и с 64 баллами находится на 30-й позиции в общем зачете турнира.

Когда выступит:

7 февраля, 19:00 – сани-одиночки

8 февраля, 19:00 – сани-одиночки

Дарья ОЛЕСИК

Даша родилась в Братске Иркутской области - одном из центров развития санного спорта в стране. Интерес к этому виду спорта у нее возник после Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а до того она занималась танцами и айкидо.

В 21 год она уже обладает хорошим опытом участия во взрослых чемпионатах России, становилась победительницей соревнований в спринте, а также серебряным и дважды бронзовым призером турниров. На чемпионате Европы 2026 года финишировала на 12-й позиции. Принимала участие в трех этапах Кубка мира 2025/2026 годов из пяти и с 78 очками делит 23-24 места в общем зачете соревнований.

Дарье, как и Павлу Репилову, из-за незначительного опыта выступлений на иностранных трассах будет сложно бороться за призовые места на Олимпиаде в Италии. Трехкратный серебряный призер Игр и экс-главный тренер сборной России Альберт Демченко заявил РИА Новости, что попадание в топ-10 будет для них хорошим результатом, а топ-6 – прекрасным итогом. "То, что Павел Репилов и Дарья Олесик выступят на Олимпиаде, уже хорошо. Потому что участие в таких знаковых соревнованиях для каждого спортсмена это определенный и хороший жизненный этап", - рассказал легендарный саночник.

Аналогичного мнения придерживается и ранее возглавлявший Федерацию санного спорта России, бывший главный тренер национальной команды Валерий Силаков, сказавший РИА Новости: " Павел Репилов и Дарья Олесик, как и Матвей Пересторонин, достойно выступали на тех этапах Кубка мира, к участию в которых их допустили. У наших ребят нет такой подготовки и опыта участия в этапах Кубка мира, как у соперников, и если каждый из них по итогам соревнований будет в первой десятке, то это станет вполне хорошим выступлением".

Когда выступит:

9 февраля, 19:00 – сани-одиночки

10 февраля, 19:00 – сани-одиночки

Шорт-трек

Алена КРЫЛОВА

Лучшая шорт-трекистка России. 23-летняя спортсменка из Первоуральска в марте выиграла чемпионат страны в многоборье – самые сложные и почетные соревнования внутри страны. А в декабре на чемпионате России на отдельных дистанциях победила в дисциплинах 500 и 1000 метров.

На этапы Мирового тура (бывшая серия Кубка мира) текущего сезона Крылова прибыла без опыта выступлений на взрослых международных стартах, столкнувшись с мощным уровнем шорт-трека. За время отстранения россиян скорости в мире увеличились, в то время как в России особого прогресса в этом виде спорта заметно не было. Спортсменка, склонная к спринту, была заявлена только на "пятисотку", а ее лучшим результатом стало 21 место на этапе в Монреале. Однако результатов Крыловой хватило для получения олимпийских квот.

По ходу серии российская шорт-трекистка постепенно адаптировалась к современным скоростям, однако шансов на медали Олимпийских игр у нее в конкуренции с соперницами из Канады, США, Южной Кореи и Нидерландов не очень много.

Когда выступит:

10 февраля, 12:30 – 500 м (квалификация)

12 февраля, с 22:15 – 500 м (финал)

14 февраля, 22:59 – 1000 м (квалификация)

16 февраля, с 13:00 – 1000 м (финал)

20 февраля, с 22:15 – 1500 м (финал)

Иван ПОСАШКОВ

Тренируется у легендарного Андрея Максимова – основного поставщика талантов в мужскую сборную России времен ее расцвета середины 2010-х годов. Посашков, в отличие от Крыловой, не относится к лидерам российского шорт-трека, на последнем чемпионате России на отдельных дистанциях он не попал в число призеров ни в одной из дисциплин.

Иван дебютировал в Мировом туре, проведя все забеги на самой хитрой дистанции 1000 метров, где важно соблюдать баланс между скоростью и интеллектом.

Не привыкший к тактическому разнообразию современного шорт-трека Посашков на трех этапах отметился скромными результатами, а вот в Монреале стал 12-м, что дает маленькую надежду на чудо на Олимпийских играх.

Когда выступит:

10 февраля, 13:08 – 1000 м (квалификация)

12 февраля, с 22:29 – 1000 м (финал)

14 февраля, с 22:15 – 1500 м (финал)

16 февраля, 13:18 – 500 м (квалификация)

18 февраля, с 22:15 – 500 м (финал)

Горные лыжи

Юлия ПЛЕШКОВА

Единственная из российских участниц Игр с опытом выступлений на Олимпийских играх. В Пекине-2022 Плешкова показала лучшие результаты среди россиянок, а также - в своей взрослой международной карьере: 10-е место в комбинации, 18-е — в супергиганте, 20-е — в скоростном спуске.

28-летняя уроженка Камчатки специализируется на скоростных дисциплинах и входила в олимпийский цикл в статусе лидера российских женских горных лыж. В декабре 2025 года она первой из российских горнолыжников получила нейтральный статус от FIS и уже в январе вернулась на этапы Кубка мира после длительного перерыва.

Первые старты на международной арене после отстранения носили адаптационный характер: в скоростном спуске Плешкова финишировала 40-й и 51-й, в супергиганте — 48-й.

На Играх в Кортина-д’Ампеццо российская горнолыжница выступит в двух дисциплинах — скоростном спуске и супергиганте. Медальные ожидания сдержанные, однако борьба за лучший результат в карьере и высокие позиции выглядит реалистичной задачей.

Когда выступит:

8 февраля, 13:30 — скоростной спуск



12 февраля, 13:30 — супергигант

Семен ЕФИМОВ

Лучший российский слаломист. 29-летний Ефимов — чемпион зимней Универсиады-2019, бронзовый призер Универсиады-2017, чемпион России-2019, обладатель Кубка России сезона-2015/16. На международном уровне Ефимов выступал на чемпионатах мира и этапах Кубка мира. Его лучший результат на главных стартах — 16-е место в слаломе на чемпионате мира-2021 в Кортине-д’Ампеццо, где и пройдут Игры-2026.

Основной задачей российского горнолыжника на Олимпиаде станет успешное прохождение двух заездов и борьба за максимально высокое место в итоговом протоколе.

Когда выступит: